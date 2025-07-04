Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик
Синоптик Колесов: Нева в Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Нева в Санкт-Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщил РИА Новости главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В настоящее время в городе бушует сильный ветер.
"Это (выход реки из берегов - ред.) невозможно при наличии КЗС, для этого он и построен. Любое наводнение в Петербурге будет предотвращено", – сказал Колесов, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отметил синоптик, "в редчайших случаях", когда комплекс защитных сооружений закрыт более двух суток, набережные "может немного подтопить", что связано с гидрологическими особенностями Невы. Однако, по словам Колесова, это может произойти только в осенний период.
В четверг вечером затворы КЗС Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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