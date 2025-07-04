Рейтинг@Mail.ru
Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 04.07.2025 (обновлено: 16:16 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027194995.html
Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик
Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик - РИА Новости, 04.07.2025
Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик
Нева в Санкт-Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:43:00+03:00
2025-07-04T16:16:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
александр колесов
угроза наводнения в петербурге (2025)
происшествия
угроза наводнения в санкт-петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131505/21/1315052141_0:97:3296:1951_1920x0_80_0_0_10daea84a0a55e28b7978c97dceca5e0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Нева в Санкт-Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщил РИА Новости главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В настоящее время в городе бушует сильный ветер. "Это (выход реки из берегов - ред.) невозможно при наличии КЗС, для этого он и построен. Любое наводнение в Петербурге будет предотвращено", – сказал Колесов, отвечая на соответствующий вопрос. Как отметил синоптик, "в редчайших случаях", когда комплекс защитных сооружений закрыт более двух суток, набережные "может немного подтопить", что связано с гидрологическими особенностями Невы. Однако, по словам Колесова, это может произойти только в осенний период. В четверг вечером затворы КЗС Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20250704/piter-2027148616.html
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131505/21/1315052141_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_2750e80a4c483e473922916004ec5878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нева (река), ленинград, александр колесов, угроза наводнения в петербурге (2025), происшествия, угроза наводнения в санкт-петербурге
Санкт-Петербург, Нева (река), Ленинград, Александр Колесов, Угроза наводнения в Петербурге (2025), Происшествия, Угроза наводнения в Санкт-Петербурге
Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик

Синоптик Колесов: Нева в Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Нева в Санкт-Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщил РИА Новости главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В настоящее время в городе бушует сильный ветер.
"Это (выход реки из берегов - ред.) невозможно при наличии КЗС, для этого он и построен. Любое наводнение в Петербурге будет предотвращено", – сказал Колесов, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отметил синоптик, "в редчайших случаях", когда комплекс защитных сооружений закрыт более двух суток, набережные "может немного подтопить", что связано с гидрологическими особенностями Невы. Однако, по словам Колесова, это может произойти только в осенний период.
В четверг вечером затворы КЗС Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге сильный ветер валит деревья
Вчера, 12:26
 
Санкт-ПетербургНева (река)ЛенинградАлександр КолесовУгроза наводнения в Петербурге (2025)ПроисшествияУгроза наводнения в Санкт-Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала