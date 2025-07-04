https://ria.ru/20250704/peterburg-2027194995.html

Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик

Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик - РИА Новости, 04.07.2025

Нева в Петербурге не выйдет из берегов в непогоду, заявил синоптик

Нева в Санкт-Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:43:00+03:00

2025-07-04T14:43:00+03:00

2025-07-04T16:16:00+03:00

санкт-петербург

нева (река)

ленинград

александр колесов

угроза наводнения в петербурге (2025)

происшествия

угроза наводнения в санкт-петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Нева в Санкт-Петербурге и в непогоду не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщил РИА Новости главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В настоящее время в городе бушует сильный ветер. "Это (выход реки из берегов - ред.) невозможно при наличии КЗС, для этого он и построен. Любое наводнение в Петербурге будет предотвращено", – сказал Колесов, отвечая на соответствующий вопрос. Как отметил синоптик, "в редчайших случаях", когда комплекс защитных сооружений закрыт более двух суток, набережные "может немного подтопить", что связано с гидрологическими особенностями Невы. Однако, по словам Колесова, это может произойти только в осенний период. В четверг вечером затворы КЗС Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20250704/piter-2027148616.html

санкт-петербург

нева (река)

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