https://ria.ru/20250704/peterburg-2027187330.html
Непогода в Петербурге частично изменила планы туристов, заявили в АТОР
Непогода в Петербурге частично изменила планы туристов, заявили в АТОР - РИА Новости, 04.07.2025
Непогода в Петербурге частично изменила планы туристов, заявили в АТОР
Штормовой ветер в Санкт-Петербурге частично изменил планы туристов, но некоторые судоходные компании продолжают выполнять прогулочные рейсы по Неве, говорится в РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:34:00+03:00
2025-07-04T14:34:00+03:00
2025-07-04T18:18:00+03:00
туризм
санкт-петербург
нева (река)
петергоф
ассоциация туроператоров россии (атор)
угроза наводнения в петербурге (2025)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Штормовой ветер в Санкт-Петербурге частично изменил планы туристов, но некоторые судоходные компании продолжают выполнять прогулочные рейсы по Неве, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре города временно закрыты. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах - 24 метра в секунду. Также синоптики прогнозируют дожди. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. "Погода частично изменила планы туристов, но некоторым повезло", - сообщили в ассоциации. "В Петергофе мы заменили туристам прогулку по парку, которая была в программе, на посещение Большого дворца. Водные экскурсии переносим или возвращаем деньги", - сказал гендиректор "Невских Сезонов" Кирилл Соколов, слова которого привели в сообщении. В "Тари-тур" уточнили, что отмены затронули не все туристические водные маршруты - роза ветров в разных районах города разная, некоторые судоходные компании продолжают выполнять прогулочные рейсы по Неве. "У клиентов "Интуриста" сегодня по плану и не было ни посещения Петергофа, ни водных прогулок - на их отдыхе погода не сказалась", - указали в сообщении АТОР. Туроператоры на данный момент пока не пересматривали программы отдыха туристов на следующие дни - имеющийся прогноз не должен помешать их планам, заключили в сообщении.
https://ria.ru/20250704/beglov-2027168998.html
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санкт-петербург, нева (река), петергоф, ассоциация туроператоров россии (атор), угроза наводнения в петербурге (2025)
Туризм, Санкт-Петербург, Нева (река), Петергоф, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Непогода в Петербурге частично изменила планы туристов, заявили в АТОР
АТОР: штормовой ветер в Петербурге частично изменил планы туристов