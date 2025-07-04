https://ria.ru/20250704/peterburg-2027168806.html
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев - РИА Новости, 04.07.2025
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев
Две жительницы Санкт-Петербурга попали в больницу, получив травмы от падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:48:00+03:00
2025-07-04T13:48:00+03:00
2025-07-04T13:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Две жительницы Санкт-Петербурга попали в больницу, получив травмы от падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "На жительницу Кронштадта по дороге на работу упало дерево, она госпитализирована с ушибами и гематомой... Жительница Петербурга получила аналогичные травмы на Петроградской стороне в Александровском парке", – сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением сведений о пострадавших от непогоды в Петербурге РИА Новости пока не располагает. Как сообщила городская прокуратура, сотрудники ведомства в связи с непогодой работают в режиме повышенной готовности. "Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия, а также контролируют своевременность оказания помощи местным жителям, восстановление их прав и оперативное устранение выявляемых нарушений", – отмечается в сообщении. Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре Петербурга города временно закрыты. Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду.
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происшествия, санкт-петербург, кронштадт
Происшествия, Санкт-Петербург, Кронштадт
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев из-за сильного ветра
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Две жительницы Санкт-Петербурга попали в больницу, получив травмы от падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"На жительницу Кронштадта
по дороге на работу упало дерево, она госпитализирована с ушибами и гематомой... Жительница Петербурга
получила аналогичные травмы на Петроградской стороне в Александровском парке", – сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением сведений о пострадавших от непогоды в Петербурге РИА Новости пока не располагает.
Как сообщила городская прокуратура, сотрудники ведомства в связи с непогодой работают в режиме повышенной готовности.
"Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия, а также контролируют своевременность оказания помощи местным жителям, восстановление их прав и оперативное устранение выявляемых нарушений", – отмечается в сообщении.
Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре Петербурга города временно закрыты.
Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду.