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Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев - РИА Новости, 04.07.2025
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13:48 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027168806.html
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев - РИА Новости, 04.07.2025
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев
Две жительницы Санкт-Петербурга попали в больницу, получив травмы от падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:48:00+03:00
2025-07-04T13:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Две жительницы Санкт-Петербурга попали в больницу, получив травмы от падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "На жительницу Кронштадта по дороге на работу упало дерево, она госпитализирована с ушибами и гематомой... Жительница Петербурга получила аналогичные травмы на Петроградской стороне в Александровском парке", – сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением сведений о пострадавших от непогоды в Петербурге РИА Новости пока не располагает. Как сообщила городская прокуратура, сотрудники ведомства в связи с непогодой работают в режиме повышенной готовности. "Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия, а также контролируют своевременность оказания помощи местным жителям, восстановление их прав и оперативное устранение выявляемых нарушений", – отмечается в сообщении. Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре Петербурга города временно закрыты. Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду.
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происшествия, санкт-петербург, кронштадт
Происшествия, Санкт-Петербург, Кронштадт
Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев

Две жительницы Петербурга пострадали от падения деревьев из-за сильного ветра

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Две жительницы Санкт-Петербурга попали в больницу, получив травмы от падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"На жительницу Кронштадта по дороге на работу упало дерево, она госпитализирована с ушибами и гематомой... Жительница Петербурга получила аналогичные травмы на Петроградской стороне в Александровском парке", – сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением сведений о пострадавших от непогоды в Петербурге РИА Новости пока не располагает.
Как сообщила городская прокуратура, сотрудники ведомства в связи с непогодой работают в режиме повышенной готовности.
"Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия, а также контролируют своевременность оказания помощи местным жителям, восстановление их прав и оперативное устранение выявляемых нарушений", – отмечается в сообщении.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре Петербурга города временно закрыты.
Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду.
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