https://ria.ru/20250704/peterburg-2027145594.html

В Петербурге мужчина написал признание в любви на баннерах ко Дню Победы

В Петербурге мужчина написал признание в любви на баннерах ко Дню Победы - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге мужчина написал признание в любви на баннерах ко Дню Победы

Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который под влиянием алкоголя написал признание в любви на баннерах, посвященных Великой Отечественной войне в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:13:00+03:00

2025-07-04T12:13:00+03:00

2025-07-04T12:13:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего, который под влиянием алкоголя написал признание в любви на баннерах, посвященных Великой Отечественной войне в центре города, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Малой Конюшенной улице неизвестные нанесли надпись "Я тебя люблю" на баннеры, посвященные Великой Отечественной войне. Полицейским удалось установить личность "художника" по записям с камер видеонаблюдения. "Им оказался 23-летний приезжий из Волгоградской области. Как оказалось, таким нестандартным образом он решил признаться своей 21-летней спутнице в своих чувствах. Решительности "Ромео" добавил выпитый алкоголь", – рассказали в полиции. ГУМВД уточняет, что "граффитист" и его спутница доставлены в отдел полиции. Следственные органы на основании собранных полицией материалов возбудили уголовное дело. Как уточнил РИА Новости источник в оперативных службах, дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

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происшествия, россия, санкт-петербург