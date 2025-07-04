https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html

В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей

В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:53:00+03:00

2025-07-04T10:53:00+03:00

2025-07-04T10:53:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Кировского района города обратился 87-летний пенсионер, живущий на улице Маршала Говорова. "(Заявитель сообщил – ред.), что в мае на его телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий убедили передать в два этапа курьеру 18 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html

россия

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район