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В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2025
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10:53 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:53:00+03:00
2025-07-04T10:53:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Кировского района города обратился 87-летний пенсионер, живущий на улице Маршала Говорова. "(Заявитель сообщил – ред.), что в мае на его телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий убедили передать в два этапа курьеру 18 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей

Полиция ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг в полицию Кировского района города обратился 87-летний пенсионер, живущий на улице Маршала Говорова.
"(Заявитель сообщил – ред.), что в мае на его телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий убедили передать в два этапа курьеру 18 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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