https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html

Петербург готовится к масштабному наводнению

Петербург готовится к масштабному наводнению - РИА Новости, 04.07.2025

Петербург готовится к масштабному наводнению

Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров, сообщила Дирекция КЗС города. РИА Новости, 04.07.2025

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санкт-петербург

финский залив

нева (река)

александр колесов

происшествия

сестрорецк

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров, сообщила Дирекция КЗС города."Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб — выше 180 сантиметров", — говорится в заявлении.Первое июльское наводнение за 160 летЗачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.

санкт-петербург

финский залив

нева (река)

сестрорецк

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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T10:26 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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санкт-петербург, финский залив, нева (река), александр колесов, происшествия, сестрорецк, угроза наводнения в петербурге (2025)