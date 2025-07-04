Петербург готовится к масштабному наводнению
Уровень воды с внешней стороны КЗС в Петербурге достиг 180 сантиметров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров, сообщила Дирекция КЗС города.
"Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб — выше 180 сантиметров", — говорится в заявлении.
© Фото : соцсетиПовышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
© Фото : соцсети
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Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
© Фото : соцсети
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Первое июльское наводнение за 160 лет
- В четверг вечером главный синоптик города Александр Колесов предупредил о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра.
- В 22:24 мск Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
- Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
- Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра.
- С 5:00 мск в Петербурге действует штормовое предупреждение.
- Сейчас волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты.
- Ветер, порывами до 30 метров в секунду, валит деревья.
- По данным Telegram-канала Mash, пострадали две женщины, на одну из них в Кронштадте рухнуло дерево, когда она сидела в салоне автомобиля.
- В Пушкинском районе шторм повалил остановку.
- Ветер вырывает деревья с корнем, повреждено как минимум пять машин.
В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.
- Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк закрыты.
- Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
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- Как пишут СМИ, до центральной части Петербурга вода еще не добралась.
- Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120 сантиметров.
Зачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров