Рейтинг@Mail.ru
Петербург готовится к масштабному наводнению - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 04.07.2025 (обновлено: 13:49 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html
Петербург готовится к масштабному наводнению
Петербург готовится к масштабному наводнению - РИА Новости, 04.07.2025
Петербург готовится к масштабному наводнению
Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров, сообщила Дирекция КЗС города. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:26:00+03:00
2025-07-04T13:49:00+03:00
санкт-петербург
финский залив
нева (река)
александр колесов
происшествия
сестрорецк
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027115782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c2c22a322918b1e80ff2292cb8dc3c1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров, сообщила Дирекция КЗС города."Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб — выше 180 сантиметров", — говорится в заявлении.Первое июльское наводнение за 160 летЗачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
санкт-петербург
финский залив
нева (река)
сестрорецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
2025-07-04T10:26
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027115782_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a295a4997739d4836bd1cb2f8e2f1abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, финский залив, нева (река), александр колесов, происшествия, сестрорецк, угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Финский залив, Нева (река), Александр Колесов, Происшествия, Сестрорецк, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Петербург готовится к масштабному наводнению

Уровень воды с внешней стороны КЗС в Петербурге достиг 180 сантиметров

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров, сообщила Дирекция КЗС города.
"Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб — выше 180 сантиметров", — говорится в заявлении.
© Фото : соцсетиПовышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
© Фото : соцсети
1 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 4
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
4 из 4
Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
© Фото : соцсети
1 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
2 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
3 из 4
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
4 из 4

Первое июльское наводнение за 160 лет

  • В четверг вечером главный синоптик города Александр Колесов предупредил о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра.
  • В 22:24 мск Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
  • Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
  • Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а высота волн достигала 2,5 метра.
  • С 5:00 мск в Петербурге действует штормовое предупреждение.
  • Сейчас волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты.
  • Ветер, порывами до 30 метров в секунду, валит деревья.
  • По данным Telegram-канала Mash, пострадали две женщины, на одну из них в Кронштадте рухнуло дерево, когда она сидела в салоне автомобиля.
  • В Пушкинском районе шторм повалил остановку.
  • Ветер вырывает деревья с корнем, повреждено как минимум пять машин.

В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.

  • Парки музея-заповедника "Петергоф", Летний и Михайловский сады, а также Ленинградский зоопарк закрыты.
  • Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПодтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
1 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
2 из 3
Подтопление в Сестрорецке
© Фото : соцсети
3 из 3
  • Как пишут СМИ, до центральной части Петербурга вода еще не добралась.
  • Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120 сантиметров.
Зачастую уровень воды в Петербурге растет из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и ее движение в направлении устья Невы.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
 
Санкт-ПетербургФинский заливНева (река)Александр КолесовПроисшествияСестрорецкУгроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала