https://ria.ru/20250704/park-2027141141.html

Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения

Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения - РИА Новости, 04.07.2025

Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения

Парк культуры и отдыха "Дубки" в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом, где первые дубы были посажены в 1717 году при участии Петра Первого, закрыт на фоне... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:55:00+03:00

2025-07-04T11:55:00+03:00

2025-07-04T12:07:00+03:00

санкт-петербург

сестрорецк

финский залив

александр колесов

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Парк культуры и отдыха "Дубки" в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом, где первые дубы были посажены в 1717 году при участии Петра Первого, закрыт на фоне наводнения, сообщила администрация парка. "В связи с неблагоприятными погодными условиями парк закрыт", – говорится в сообщении на странице "Дубков" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях к этому посту пользователи публикуют фотографии, где видно, что наводнение, объявленное в Санкт-Петербурге в пятницу, затронуло часть территории парка. Как сообщил в пятницу в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в акватории Финского залива, рядом с которым находится парк "Дубки", наблюдались порывы ветра 27 метров в секунду. По оценке синоптика, первое за 160 лет июльское наводнение в городе "фактически бы уже состоялось", если бы не были закрыты затворы дамбы (комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений). В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, сообщала Дирекция КЗС. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html

санкт-петербург

сестрорецк

финский залив

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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. 2025-07-04T11:55 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, сестрорецк, финский залив, александр колесов, угроза наводнения в петербурге (2025)