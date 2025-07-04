https://ria.ru/20250704/park-2027141141.html
Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения
Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения - РИА Новости, 04.07.2025
Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения
Парк культуры и отдыха "Дубки" в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом, где первые дубы были посажены в 1717 году при участии Петра Первого, закрыт на фоне... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:55:00+03:00
2025-07-04T11:55:00+03:00
2025-07-04T12:07:00+03:00
санкт-петербург
сестрорецк
финский залив
александр колесов
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Парк культуры и отдыха "Дубки" в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом, где первые дубы были посажены в 1717 году при участии Петра Первого, закрыт на фоне наводнения, сообщила администрация парка. "В связи с неблагоприятными погодными условиями парк закрыт", – говорится в сообщении на странице "Дубков" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях к этому посту пользователи публикуют фотографии, где видно, что наводнение, объявленное в Санкт-Петербурге в пятницу, затронуло часть территории парка. Как сообщил в пятницу в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в акватории Финского залива, рядом с которым находится парк "Дубки", наблюдались порывы ветра 27 метров в секунду. По оценке синоптика, первое за 160 лет июльское наводнение в городе "фактически бы уже состоялось", если бы не были закрыты затворы дамбы (комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений). В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, сообщала Дирекция КЗС. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027112060.html
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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см.
Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
2025-07-04T11:55
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санкт-петербург, сестрорецк, финский залив, александр колесов, угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Сестрорецк, Финский залив, Александр Колесов, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Парк "Дубки" под Петербургом закрыли из-за наводнения
Парк Дубки в Сестрорецке под Петербургом закрыли из-за наводнения