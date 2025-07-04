https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html

В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду

В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду - РИА Новости, 04.07.2025

В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду

Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:37:00+03:00

2025-07-04T17:37:00+03:00

2025-07-04T18:43:00+03:00

госдума рф

школа

общество

россия

дмитрий чернышенко

михаил мурашко

александр бугаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам."Министерству просвещения Российской Федерации: совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", — говорится в проекте постановления, внесенного в нижнюю палату.Думский комитет по охране здоровья подготовил документ по итогам состоявшегося 11 июня правительственного часа, посвященного охране здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта.В конце июня Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. В министерстве рассчитывают узнать, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.

https://ria.ru/20250626/shkola-2025555689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, школа, общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мурашко, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)