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В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду - РИА Новости, 04.07.2025
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:37:00+03:00
2025-07-04T17:37:00+03:00
2025-07-04T18:43:00+03:00
госдума рф
школа
общество
россия
дмитрий чернышенко
михаил мурашко
александр бугаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам."Министерству просвещения Российской Федерации: совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", — говорится в проекте постановления, внесенного в нижнюю палату.Думский комитет по охране здоровья подготовил документ по итогам состоявшегося 11 июня правительственного часа, посвященного охране здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта.В конце июня Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. В министерстве рассчитывают узнать, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.
https://ria.ru/20250626/shkola-2025555689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, школа, общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мурашко, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Госдума РФ, Школа, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мурашко, Александр Бугаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
В ГД призвали проработать вопрос о 5-балльной шкале оценок по ИЗО, музыке, труду