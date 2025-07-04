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В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду - РИА Новости, 04.07.2025
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17:37 04.07.2025 (обновлено: 18:43 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду - РИА Новости, 04.07.2025
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:37:00+03:00
2025-07-04T18:43:00+03:00
госдума рф
школа
общество
россия
дмитрий чернышенко
михаил мурашко
александр бугаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам.&quot;Министерству просвещения Российской Федерации: совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам &quot;Физическая культура&quot;, &quot;Изобразительное искусство&quot;, &quot;Музыка&quot;, &quot;Труд (технология)&quot;, — говорится в проекте постановления, внесенного в нижнюю палату.Думский комитет по охране здоровья подготовил документ по итогам состоявшегося 11 июня правительственного часа, посвященного охране здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта.В конце июня Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. В министерстве рассчитывают узнать, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.
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госдума рф, школа, общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мурашко, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Госдума РФ, Школа, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мурашко, Александр Бугаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду

В ГД призвали проработать вопрос о 5-балльной шкале оценок по ИЗО, музыке, труду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУрок труда в школе
Урок труда в школе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Урок труда в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума предложила пересмотреть систему оценок по некоторым школьным предметам.
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"Министерству просвещения Российской Федерации: совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", — говорится в проекте постановления, внесенного в нижнюю палату.

Думский комитет по охране здоровья подготовил документ по итогам состоявшегося 11 июня правительственного часа, посвященного охране здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта.
В конце июня Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. В министерстве рассчитывают узнать, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.
Учащиеся в классе во время урока - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах
26 июня, 14:03
 
Госдума РФШколаОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МурашкоАлександр БугаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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