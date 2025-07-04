https://ria.ru/20250704/oon-2027161279.html

УВКПЧ ООН следит за ситуацией с задержанием журналистов в Азербайджане

УВКПЧ ООН следит за ситуацией с задержанием журналистов в Азербайджане - РИА Новости, 04.07.2025

УВКПЧ ООН следит за ситуацией с задержанием журналистов в Азербайджане

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с задержанием российских журналистов в Азербайджане, ответила на... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:14:00+03:00

2025-07-04T13:14:00+03:00

2025-07-04T13:27:00+03:00

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с задержанием российских журналистов в Азербайджане, ответила на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге ООН официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани."Да, мы внимательно следим за этой ситуацией и собираем более подробную информацию, прежде чем сможем дать более подробные комментарии", - сказала она.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана .Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов , отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан , ни к работе журналистов . Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html

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азербайджан, оон, в мире, баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку