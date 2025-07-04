https://ria.ru/20250704/oge-2027074264.html

Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ

Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ - РИА Новости, 04.07.2025

Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ

Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:21:00+03:00

2025-07-04T01:21:00+03:00

2025-07-04T01:21:00+03:00

общество

сергей миронов

яна лантратова

сергей кравцов

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов. "В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается", - сказано в документе. Также сообщается, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации, проводимой непосредственно образовательными организациями, ведомство полагает нецелесообразным. В письме отмечается, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, и прохождение ОГЭ в том числе дает возможность обучающимся попробовать свои силы и подготовиться к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. Кроме того, уточняется, что все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнением и стрессом, и одна из главных задач выпускника при подготовке к ГИА – научиться справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки, а в этом в свою очередь могут и должны помочь родители, учителя и школьный психолог.

https://ria.ru/20250605/gosduma-2020998336.html

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html

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общество, сергей миронов, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф