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Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ
Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ - РИА Новости, 04.07.2025
Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ
Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T01:21:00+03:00
2025-07-04T01:21:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов. "В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается", - сказано в документе. Также сообщается, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации, проводимой непосредственно образовательными организациями, ведомство полагает нецелесообразным. В письме отмечается, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, и прохождение ОГЭ в том числе дает возможность обучающимся попробовать свои силы и подготовиться к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. Кроме того, уточняется, что все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнением и стрессом, и одна из главных задач выпускника при подготовке к ГИА – научиться справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки, а в этом в свою очередь могут и должны помочь родители, учителя и школьный психолог.
https://ria.ru/20250605/gosduma-2020998336.html
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общество, сергей миронов, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ
Минпросвещения: вопрос отмены ОГЭ в России не рассматривается
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов
и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова
направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову
с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов.
"В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается", - сказано в документе.
Также сообщается, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации, проводимой непосредственно образовательными организациями, ведомство полагает нецелесообразным.
В письме отмечается, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, и прохождение ОГЭ в том числе дает возможность обучающимся попробовать свои силы и подготовиться к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ.
Кроме того, уточняется, что все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнением и стрессом, и одна из главных задач выпускника при подготовке к ГИА – научиться справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки, а в этом в свою очередь могут и должны помочь родители, учителя и школьный психолог.