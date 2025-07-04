https://ria.ru/20250704/neft-2027270753.html
Нефть подешевела на ожиданиях решения ОПЕК+
Нефть подешевела на ожиданиях решения ОПЕК+ - РИА Новости, 04.07.2025
Нефть подешевела на ожиданиях решения ОПЕК+
Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывают снижение в пределах 0,7-0,8%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:27:00+03:00
2025-07-04T18:27:00+03:00
2025-07-04T18:28:00+03:00
цены на нефть
россия
саудовская аравия
ирак
опек
brent
wti (нефть)
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывают снижение в пределах 0,7-0,8%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,68%, до 68,33 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 66,48 доллара. Рынки ожидают решения ОПЕК+ до добыче позднее на неделе. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют обсудить объем добычи нефти на август. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что страны-добровольцы рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием. Также указывалось, что ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные. "Цены на нефть держатся под давлением на фоне сигналов от ОПЕК+ о возможном увеличении добычи во втором полугодии. Дополнительное давление на котировки наблюдается со стороны слабых данных по мировой торговле и промышленному спросу. Кроме того, значение имеет траектория доллара и снижение ожиданий по темпам экономического роста в странах-импортерах", - сообщил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Эксперт также добавил, что если альянс "действительно начнет наращивать поставки в условиях вялого спроса, падение цен на нефть может продолжиться". Аналитик также прогнозирует, что в краткосрочной перспективе котировки Brent могут закрепиться в диапазоне 64-66 долларов за баррель, а более глубокая коррекция возможна при ухудшении макроэкономических данных или росте коммерческих запасов. При этом, как пояснил Зевакин, провал ниже 65 долларов пока маловероятен: рынок балансирует, и многое будет зависеть от дальнейших решений альянса и статистики по спросу.
https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html
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цены на нефть, россия, саудовская аравия, ирак, опек, brent, wti (нефть), удар сша по ядерным объектам в иране, в мире
Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывают снижение в пределах 0,7-0,8%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Bren
t опускалась на 0,68%, до 68,33 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WT
I - на 0,78%, до 66,48 доллара.
Рынки ожидают решения ОПЕК+
до добыче позднее на неделе. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия
, Саудовская Аравия
, Ирак
, ОАЭ
, Кувейт
, Казахстан
, Алжир
и Оман
), планируют обсудить объем добычи нефти на август.
Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что страны-добровольцы рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием. Также указывалось, что ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные.
"Цены на нефть держатся под давлением на фоне сигналов от ОПЕК+ о возможном увеличении добычи во втором полугодии. Дополнительное давление на котировки наблюдается со стороны слабых данных по мировой торговле и промышленному спросу. Кроме того, значение имеет траектория доллара и снижение ожиданий по темпам экономического роста в странах-импортерах", - сообщил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Эксперт также добавил, что если альянс "действительно начнет наращивать поставки в условиях вялого спроса, падение цен на нефть может продолжиться".
Аналитик также прогнозирует, что в краткосрочной перспективе котировки Brent могут закрепиться в диапазоне 64-66 долларов за баррель, а более глубокая коррекция возможна при ухудшении макроэкономических данных или росте коммерческих запасов. При этом, как пояснил Зевакин, провал ниже 65 долларов пока маловероятен: рынок балансирует, и многое будет зависеть от дальнейших решений альянса и статистики по спросу.