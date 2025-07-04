В Кишиневе задерживают несогласных с проведением в Молдавии евросаммита
Активист Витнянский: в Кишиневе задерживают несогласных с проведением саммита ЕС
© Sputnik / Родион Прока
Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавская полиция проводит в пятницу массовые задержания несогласных с проведением в Кишиневе саммита Молдавия - Евросоюз, заявил член входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский.
Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие начнется вечером в пятницу в президентской резиденции в Кишиневе. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие.
«
"Сегодня в Кишиневе переполнены инспектораты полиции… Задерживают всех без разбора, потому что в Кишиневе проходит евросаммит. Насколько сильно власть боится собственного народа, что задерживают всех подряд в нарушение всех законных норм. Не дай бог, европейские чиновники увидят мнение народа", - написал Витнянский в своем Telegram-канале.
Активист подчеркнул, что в Молдавии установилась диктатура. "В такие моменты и возникает желание выйти к приехавшим европейцам и указать на реальное положение дел в Молдове", - отметил он.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.