https://ria.ru/20250704/moldavija-2027274696.html

В Кишиневе задерживают несогласных с проведением в Молдавии евросаммита

В Кишиневе задерживают несогласных с проведением в Молдавии евросаммита - РИА Новости, 04.07.2025

В Кишиневе задерживают несогласных с проведением в Молдавии евросаммита

Молдавская полиция проводит в пятницу массовые задержания несогласных с проведением в Кишиневе саммита Молдавия - Евросоюз, заявил член входящей в оппозиционный РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:43:00+03:00

2025-07-04T18:43:00+03:00

2025-07-04T18:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавская полиция проводит в пятницу массовые задержания несогласных с проведением в Кишиневе саммита Молдавия - Евросоюз, заявил член входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский. Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие начнется вечером в пятницу в президентской резиденции в Кишиневе. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие. "Сегодня в Кишиневе переполнены инспектораты полиции… Задерживают всех без разбора, потому что в Кишиневе проходит евросаммит. Насколько сильно власть боится собственного народа, что задерживают всех подряд в нарушение всех законных норм. Не дай бог, европейские чиновники увидят мнение народа", - написал Витнянский в своем Telegram-канале. Активист подчеркнул, что в Молдавии установилась диктатура. "В такие моменты и возникает желание выйти к приехавшим европейцам и указать на реальное положение дел в Молдове", - отметил он. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250704/sammit-2027245545.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, возрождение, еврокомиссия