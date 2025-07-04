Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО - РИА Новости, 04.07.2025
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО
Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:19:00+03:00
2025-07-04T07:19:00+03:00
экономика
технологии
россия
северный кавказ
республика дагестан
россети
мтс
ростелеком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_143ed3632bac6af27bcf8e7099a9c46e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "Была создана рабочая группа по вопросу потребления электроэнергии на Северном Кавказе, задача которой, в том числе, вычислять и пресекать деятельность майнеров в этих регионах. Среди инструментов – совместная работа с интернет-провайдерами, которые анализируют интернет-трафик и выявляют территорию, где активность трафика предполагает расположение майнинга. По таким точкам проводятся обходы и осуществляется проверка потребления энергии, в том числе с тепловизором. Сетевые организации определяют точки излучения дополнительного тепла. После этого проводится работа совместно с правоохранительными органами", - сказал он. В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется. Рюмин также говорил, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
https://ria.ru/20250611/mayning-2022173514.html
https://ria.ru/20250704/mayning-2027081830.html
россия
северный кавказ
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cef8398358c76c1f1f942d4fb9e9caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, северный кавказ, республика дагестан, россети, мтс, ростелеком
Экономика, Технологии, Россия, Северный Кавказ, Республика Дагестан, Россети, МТС, Ростелеком
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО

Минэнерго: рабочая группа занимается выявлением незаконного майнинга в СКФО

© Depositphotos.com / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Depositphotos.com / Scharfsinn
Майнинг криптовалюты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"Была создана рабочая группа по вопросу потребления электроэнергии на Северном Кавказе, задача которой, в том числе, вычислять и пресекать деятельность майнеров в этих регионах. Среди инструментов – совместная работа с интернет-провайдерами, которые анализируют интернет-трафик и выявляют территорию, где активность трафика предполагает расположение майнинга. По таким точкам проводятся обходы и осуществляется проверка потребления энергии, в том числе с тепловизором. Сетевые организации определяют точки излучения дополнительного тепла. После этого проводится работа совместно с правоохранительными органами", - сказал он.
Обрудование для майнинга криптовалюты на ферме - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в КамАЗе
11 июня, 09:47
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется.
Рюмин также говорил, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют
04:24
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСеверный КавказРеспублика ДагестанРоссетиМТСРостелеком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала