Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 04.07.2025 (обновлено: 18:37 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/messendzhery-2027248639.html
Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров
Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров - РИА Новости, 04.07.2025
Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров
Жители Москвы и Санкт-Петербурга сталкиваются с проблемами в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:24:00+03:00
2025-07-04T18:37:00+03:00
москва
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c29fbd1f32f90d4257d2fdeb254bfbf8.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Москвы и Санкт-Петербурга сталкиваются с проблемами в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости.Так, при входе в мессенджеры идет долгая загрузка, а чаты с сообщениями не обновляются.Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, на 17:25 мск на неполадки с работой Telegram поступило более полутора тысяч жалоб, WhatsApp — около 300.В основном мессенджеры не работают у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, о проблемах сообщают также пользователи из Подмосковья, Нижегородской, Белгородской и Калужской областей.
https://ria.ru/20250704/sboy-2027183129.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6066e1349bcccbd1708840dfdc4ac54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, общество
Москва, Санкт-Петербург, Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров

Пользователи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp пожаловались на сбой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Москвы и Санкт-Петербурга сталкиваются с проблемами в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости.
Так, при входе в мессенджеры идет долгая загрузка, а чаты с сообщениями не обновляются.
Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, на 17:25 мск на неполадки с работой Telegram поступило более полутора тысяч жалоб, WhatsApp — около 300.
В основном мессенджеры не работают у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, о проблемах сообщают также пользователи из Подмосковья, Нижегородской, Белгородской и Калужской областей.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой
Вчера, 14:28
 
МоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала