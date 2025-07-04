https://ria.ru/20250704/messendzhery-2027248639.html

Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров

Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров - РИА Новости, 04.07.2025

Россияне пожаловались на сбои в работе популярных мессенджеров

Жители Москвы и Санкт-Петербурга сталкиваются с проблемами в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:24:00+03:00

2025-07-04T17:24:00+03:00

2025-07-04T18:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители Москвы и Санкт-Петербурга сталкиваются с проблемами в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости.Так, при входе в мессенджеры идет долгая загрузка, а чаты с сообщениями не обновляются.Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, на 17:25 мск на неполадки с работой Telegram поступило более полутора тысяч жалоб, WhatsApp — около 300.В основном мессенджеры не работают у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, о проблемах сообщают также пользователи из Подмосковья, Нижегородской, Белгородской и Калужской областей.

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москва, санкт-петербург, общество