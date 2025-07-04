https://ria.ru/20250704/kitaj-2027229899.html

Китай задерживает продажу TikTok инвесторам из США, пишет NYP

Китай задерживает продажу TikTok инвесторам из США, пишет NYP - РИА Новости, 04.07.2025

Китай задерживает продажу TikTok инвесторам из США, пишет NYP

Китай задерживает продажу американского бизнеса TikTok инвесторам из США. чтобы получить максимальную выгоду в рамках торговых переговоров со Штатами, сообщает... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:36:00+03:00

2025-07-04T16:36:00+03:00

2025-07-04T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Китай задерживает продажу американского бизнеса TikTok инвесторам из США. чтобы получить максимальную выгоду в рамках торговых переговоров со Штатами, сообщает издание New York Post. "TikTok не будет продаваться американским инвесторам, что необходимо для соблюдения закона США, запрещающего работу приложения на территории страны, пока председатель КНР Си Цзиньпин не будет уверен, что он извлек максимальную выгоду из торговой сделки с Белым домом", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, "через две недели", добавив, что ими станет "группа очень богатых людей". Ранее МИД КНР, комментируя вопрос с TikTok, заявлял, что американская сторона должна обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий, работающих в Соединенных Штатах. В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США до 19 января этого года.

https://ria.ru/20250607/tiktok-2021460103.html

https://ria.ru/20250515/ek-2017093325.html

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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok, в мире