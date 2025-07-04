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На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом - РИА Новости, 04.07.2025
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11:17 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/karamzin-2027124820.html
На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом
На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом - РИА Новости, 04.07.2025
На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом
На круизном лайнере "Николай Карамзин" выявлено 37 человек с норовирусом, все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:17:00+03:00
2025-07-04T11:17:00+03:00
москва
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На круизном лайнере "Николай Карамзин" выявлено 37 человек с норовирусом, все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции у пассажиров и членов экипажа теплохода "Николай Карамзин". "На круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус", - рассказали в пресс-службе. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, уточнили в ведомстве. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта. "Роспотребнадзор принял полный комплекс мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения заболевания. Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Заболевшие члены экипажа отстранены от работы. Работа по выявлению заболевших среди контактных лиц продолжается", - пояснили там. В пресс-службе добавили, что в адрес туристической компании "Московский туристический флот" и судовладельца "Московское речное пароходство" выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Еще организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции на борту. "Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - отметили в Роспотребнадзоре.
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москва, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом

Роспотребнадзор: на лайнере Николай Карамзин выявили 37 человек с норовирусом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплоход "Николай Карамзин"
Теплоход Николай Карамзин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплоход "Николай Карамзин". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На круизном лайнере "Николай Карамзин" выявлено 37 человек с норовирусом, все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции у пассажиров и членов экипажа теплохода "Николай Карамзин".
"На круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты Роспотребнадзора в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, уточнили в ведомстве. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.
"Роспотребнадзор принял полный комплекс мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения заболевания. Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Заболевшие члены экипажа отстранены от работы. Работа по выявлению заболевших среди контактных лиц продолжается", - пояснили там.
В пресс-службе добавили, что в адрес туристической компании "Московский туристический флот" и судовладельца "Московское речное пароходство" выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Еще организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции на борту.
"Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - отметили в Роспотребнадзоре.
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МоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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