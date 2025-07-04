https://ria.ru/20250704/karamzin-2027124820.html

На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом

На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом - РИА Новости, 04.07.2025

На лайнере "Николай Карамзин" выявили 37 человек с норовирусом

На круизном лайнере "Николай Карамзин" выявлено 37 человек с норовирусом, все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:17:00+03:00

2025-07-04T11:17:00+03:00

2025-07-04T11:17:00+03:00

москва

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778450714_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_566adc80bb646f7f53fa15675e9fa506.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На круизном лайнере "Николай Карамзин" выявлено 37 человек с норовирусом, все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции у пассажиров и членов экипажа теплохода "Николай Карамзин". "На круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус", - рассказали в пресс-службе. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, уточнили в ведомстве. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта. "Роспотребнадзор принял полный комплекс мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения заболевания. Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Заболевшие члены экипажа отстранены от работы. Работа по выявлению заболевших среди контактных лиц продолжается", - пояснили там. В пресс-службе добавили, что в адрес туристической компании "Московский туристический флот" и судовладельца "Московское речное пароходство" выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Еще организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции на борту. "Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021227248.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия