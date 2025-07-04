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Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране - РИА Новости, 04.07.2025
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15:03 04.07.2025 (обновлено: 15:30 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/iran-2027202099.html
Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране
Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране - РИА Новости, 04.07.2025
Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране
Глава МГАТЭ Гросси призвал как можно скорее обсудить с Ираном условия возобновления мониторинга и проверок, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:03:00+03:00
2025-07-04T15:30:00+03:00
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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Глава МГАТЭ Гросси призвал как можно скорее обсудить с Ираном условия возобновления мониторинга и проверок, сообщило МАГАТЭ.Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным.&quot;Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил об исключительной важности обсуждения организации с Ираном условий для скорейшего возобновления необходимой деятельности по мониторингу и проверке в ИР&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, рафаэль гросси, в мире, израиль, сша, дональд трамп
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, В мире, Израиль, США, Дональд Трамп
Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране

Гросси призвал как можно скорее обсудить с Ираном возобновление проверок МАГАТЭ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде. Архивное фото
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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Глава МГАТЭ Гросси призвал как можно скорее обсудить с Ираном условия возобновления мониторинга и проверок, сообщило МАГАТЭ.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным.
«

"Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил об исключительной важности обсуждения организации с Ираном условий для скорейшего возобновления необходимой деятельности по мониторингу и проверке в ИР", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМАГАТЭРафаэль ГроссиВ миреИзраильСШАДональд Трамп
 
 
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