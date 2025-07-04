https://ria.ru/20250704/iran-2027202099.html

Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране

Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране - РИА Новости, 04.07.2025

Гросси призвал к скорейшему возобновлению проверок МАГАТЭ в Иране

Глава МГАТЭ Гросси призвал как можно скорее обсудить с Ираном условия возобновления мониторинга и проверок, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:03:00+03:00

2025-07-04T15:03:00+03:00

2025-07-04T15:30:00+03:00

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

магатэ

рафаэль гросси

в мире

израиль

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Глава МГАТЭ Гросси призвал как можно скорее обсудить с Ираном условия возобновления мониторинга и проверок, сообщило МАГАТЭ.Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным."Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил об исключительной важности обсуждения организации с Ираном условий для скорейшего возобновления необходимой деятельности по мониторингу и проверке в ИР", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250702/gosdep-2026828142.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, рафаэль гросси, в мире, израиль, сша, дональд трамп