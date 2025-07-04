Рейтинг@Mail.ru
Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/gosduma-2027257516.html
Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени
Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени - РИА Новости, 04.07.2025
Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени
Проект нового закона о нотариате может быть внесен на рассмотрение в Госдуму к осени, сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:51:00+03:00
2025-07-04T17:51:00+03:00
россия
совет федерации рф
госдума рф
федеральная нотариальная палата
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проект нового закона о нотариате может быть внесен на рассмотрение в Госдуму к осени, сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг министерства юстиции РФ Роман Рябый. "Мы прошли все регламентные процедуры, которые установлены регламентом правительства. Мы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэке в той части, которая касается расходов региональных бюджетов, получили положительное заключение. Прошли общественное обсуждение законопроекта", - рассказал Рябый на заседании в Совете Федерации. Он добавил, что сейчас проводятся согласительные мероприятия с органами государственной власти и Федеральной нотариальной палатой. "Я надеюсь, что мы эту работу до сентября, наверное, завершим", - ответил представитель Минюста на вопрос, когда законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Рябый отметил, что новый законопроект направлен на повышение доступности и качества нотариальных услуг, расширение компетенции Минюста по разработке необходимых подзаконных актов, усиление контроля государства за деятельностью нотариусов. Из-за недостатка четко установленных законом правовых норм в нотариальных конторах часто происходят нарушения, сообщил Рябый. В качестве примера он привел статистику, согласно которой в ряде регионов страны необоснованно увеличивают цены на нотариальные услуги. "В ряде регионов в этом году есть эпизоды, когда на 117% тариф вырос по отдельным нотариальным действиям, где-то на 50, где-то на 30. Причем это такие массовые, очень важные для граждан: согласия на выезд детей, доверенности", - рассказал Рябый. Он подчеркнул необходимость установить единый нотариальный тариф, в то же время с правом субъектов РФ этот тариф снижать в зависимости от социально-экономической ситуации в регионе. В ходе заседания член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев отметил, что действующие основы законодательства о нотариате были приняты в 90-е годы. Он указал на необходимость разработать единую систему нормативно-правых актов, которая будет учитывать все аспекты нотариальной деятельности и обеспечивать ее эффективное функционирование, а также сообщил, что положения нового закона о нотариате Совет Федерации поддерживает.
https://ria.ru/20250628/minyust-2026010530.html
https://ria.ru/20250703/minjust-2027039395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная нотариальная палата, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная нотариальная палата, Общество
Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени

Минюст: новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проект нового закона о нотариате может быть внесен на рассмотрение в Госдуму к осени, сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг министерства юстиции РФ Роман Рябый.
"Мы прошли все регламентные процедуры, которые установлены регламентом правительства. Мы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэке в той части, которая касается расходов региональных бюджетов, получили положительное заключение. Прошли общественное обсуждение законопроекта", - рассказал Рябый на заседании в Совете Федерации.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего
28 июня, 13:26
Он добавил, что сейчас проводятся согласительные мероприятия с органами государственной власти и Федеральной нотариальной палатой.
"Я надеюсь, что мы эту работу до сентября, наверное, завершим", - ответил представитель Минюста на вопрос, когда законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Рябый отметил, что новый законопроект направлен на повышение доступности и качества нотариальных услуг, расширение компетенции Минюста по разработке необходимых подзаконных актов, усиление контроля государства за деятельностью нотариусов.
Из-за недостатка четко установленных законом правовых норм в нотариальных конторах часто происходят нарушения, сообщил Рябый. В качестве примера он привел статистику, согласно которой в ряде регионов страны необоснованно увеличивают цены на нотариальные услуги.
"В ряде регионов в этом году есть эпизоды, когда на 117% тариф вырос по отдельным нотариальным действиям, где-то на 50, где-то на 30. Причем это такие массовые, очень важные для граждан: согласия на выезд детей, доверенности", - рассказал Рябый.
Он подчеркнул необходимость установить единый нотариальный тариф, в то же время с правом субъектов РФ этот тариф снижать в зависимости от социально-экономической ситуации в регионе.
В ходе заседания член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев отметил, что действующие основы законодательства о нотариате были приняты в 90-е годы. Он указал на необходимость разработать единую систему нормативно-правых актов, которая будет учитывать все аспекты нотариальной деятельности и обеспечивать ее эффективное функционирование, а также сообщил, что положения нового закона о нотариате Совет Федерации поддерживает.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Минюст предложил создать единый реестр исполнительных документов
3 июля, 19:43
 
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФФедеральная нотариальная палатаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала