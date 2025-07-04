https://ria.ru/20250704/gosduma-2027257516.html

Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени

Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени - РИА Новости, 04.07.2025

Новый законопроект о нотариате могут внести в Госдуму к осени

Проект нового закона о нотариате может быть внесен на рассмотрение в Госдуму к осени, сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:51:00+03:00

2025-07-04T17:51:00+03:00

2025-07-04T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проект нового закона о нотариате может быть внесен на рассмотрение в Госдуму к осени, сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг министерства юстиции РФ Роман Рябый. "Мы прошли все регламентные процедуры, которые установлены регламентом правительства. Мы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэке в той части, которая касается расходов региональных бюджетов, получили положительное заключение. Прошли общественное обсуждение законопроекта", - рассказал Рябый на заседании в Совете Федерации. Он добавил, что сейчас проводятся согласительные мероприятия с органами государственной власти и Федеральной нотариальной палатой. "Я надеюсь, что мы эту работу до сентября, наверное, завершим", - ответил представитель Минюста на вопрос, когда законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Рябый отметил, что новый законопроект направлен на повышение доступности и качества нотариальных услуг, расширение компетенции Минюста по разработке необходимых подзаконных актов, усиление контроля государства за деятельностью нотариусов. Из-за недостатка четко установленных законом правовых норм в нотариальных конторах часто происходят нарушения, сообщил Рябый. В качестве примера он привел статистику, согласно которой в ряде регионов страны необоснованно увеличивают цены на нотариальные услуги. "В ряде регионов в этом году есть эпизоды, когда на 117% тариф вырос по отдельным нотариальным действиям, где-то на 50, где-то на 30. Причем это такие массовые, очень важные для граждан: согласия на выезд детей, доверенности", - рассказал Рябый. Он подчеркнул необходимость установить единый нотариальный тариф, в то же время с правом субъектов РФ этот тариф снижать в зависимости от социально-экономической ситуации в регионе. В ходе заседания член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев отметил, что действующие основы законодательства о нотариате были приняты в 90-е годы. Он указал на необходимость разработать единую систему нормативно-правых актов, которая будет учитывать все аспекты нотариальной деятельности и обеспечивать ее эффективное функционирование, а также сообщил, что положения нового закона о нотариате Совет Федерации поддерживает.

https://ria.ru/20250628/minyust-2026010530.html

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россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная нотариальная палата, общество