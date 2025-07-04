https://ria.ru/20250704/fosagro-2027231613.html

Соцпроект "ФосАгро" распространится на Волгоградскую область

Соцпроект "ФосАгро" распространится на Волгоградскую область - РИА Новости, 04.07.2025

Соцпроект "ФосАгро" распространится на Волгоградскую область

Социальный проект "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) охватит Волгоградскую область, соглашение подписано на "Всероссийском... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:41:00+03:00

2025-07-04T16:41:00+03:00

2025-07-04T16:41:00+03:00

волгоградская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Социальный проект "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) охватит Волгоградскую область, соглашение подписано на "Всероссийском дне поля", сообщает пресс-служба группы компаний. Соглашение подписано в присутствии министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Подписи под документом поставили замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов, президент программы "Детям России - образование, здоровье и духовность", президент "Центра спорта и образования “Самбо – 70”" Москомспорта Ренат Лайшев и генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк. Спортивно-образовательная программа "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) – социальный проект группы "ФосАгро". Он нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание. За 20 лет развития проекта школу ДРОЗД прошли более 100 тысяч юношей и девушек. "Поддержка детского и юношеского спорта – важнейший элемент социальной ответственности компании “ФосАгро” на протяжении уже двух десятков лет. Уникальный проект "Детям России – образование, здоровье и духовность", а сокращенно ДРОЗД, стал отличной платформой для развития и воспитания нравственно и физически здоровой, талантливой, патриотичной молодежи", – отметил Лайшев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что программа соответствует государственным задачам в направлении повышения доступности спорта, поставленным президентом России Владимиром Путиным. Так, благодаря ДРОЗД создаются условия для раскрытия спортивных талантов детей и в городах, и в селах, потому что программа дает возможность заниматься спортом бесплатно. Подписанное соглашение придаст импульс развитию проекта в Волгоградской области, отметил президент программы. "Компания “ФосАгро-Регион” является давним и надежным партнером Волгоградской области. Отрадно, что мы развиваем сотрудничество не только в сфере аграрного производства, но и в социальной сфере. Подписанное соглашение будет способствовать тому, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок нашего региона смогли заниматься в спортивных секциях самых разных направлений. А самое главное, что для них это будет бесплатно. И это отличный пример социально ответственного бизнеса: самые главные инвестиции должны быть в людей, в наше будущее – наших детей. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным", – отметил Иванов, его слова приводятся на сайте облправительства. В Волгоградской области с 2019 года работает региональная компания сети "ФосАгро-Регион" – "ФосАгро-Ставрополь. За это время компания поставила аграриям области более 500 тысяч тонн всех видов минеральных удобрений. Поставки продукции обеспечивает собственный логистический комплекс компании в Михайловке, на развитие которого "ФосАгро-Регион" направила уже почти 200 миллионов рублей. Кроме того, компания поддерживает футбольную команду Михайловки и детский спортивный клуб "Ротор" в Волгограде. "Поддержка детского и юношеского спорта – неотъемлемый элемент нашей работы в зоне присутствия "ФосАгро-Регион". Наша основная задача — сформировать поколение ответственных и здоровых людей. Важна не только материальная, но и социальная сфера – культура, образование, спорт. За последние несколько лет мы создали хороший задел для расширения программы ДРОЗД. В проработке – более 20 регионов России. Волгоградская область первым из регионов Южного федерального округа, присоединилась к программе ДРОЗД, и мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться", – подчеркнул – подчеркнул Вовк. В пресс-службе напомнили, что ранее в рамках Петербургского международного экономического форума к программе ДРОЗД присоединись Воронежская, Орловская и Тамбовская области. Всероссийский проект "Детям России - образование, здоровье и духовность" стартовал в 2003 году по инициативе вице-президента Российского союза химиков, мастера спорта международного класса и заслуженного тренера России Андрея Гурьева. Сегодня в рамках программы в регионах производств "ФосАгро" работают 84 секции по 31 виду спорта, а также творческие студии, волонтерские центры и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей. Инвестиции в проект за два десятилетия достигли 2,5 миллиарда рублей. В 2024 году проект компании "ФосАгро" ДРОЗД победил в номинации "За вклад в решение стратегических задач социальной направленности" Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденной по поручению президента России. В спортивную орбиту "ФосАгро" входят не только ДРОЗД и детско-юношеский спорт. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером федераций гимнастики, лыжных гонок, шахмат и регби. Компания поддерживает федерацию дзюдо Санкт-Петербурга и является партнером фонда поддержки олимпийцев России и Паралимпийского комитета России.

https://ria.ru/20250703/fosagro-2027014491.html

https://ria.ru/20250702/gurev-2026757982.html

https://ria.ru/20250611/dzyudo-2022329895.html

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волгоградская область, россия, волгоград, оксана лут, василий иванов , андрей бочаров, фосагро, российский союз химиков