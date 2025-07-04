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В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе

В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе - РИА Новости, 04.07.2025

В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе

В Еврокомиссии на вопрос о том, готовы ли в ЕС принять Илона Маска в случае депортации из США, заявили, что приветствуют всех талантливых людей. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:38:00+03:00

2025-07-04T14:38:00+03:00

2025-07-04T14:38:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Еврокомиссии на вопрос о том, готовы ли в ЕС принять Илона Маска в случае депортации из США, заявили, что приветствуют всех талантливых людей. "Программа "Выбирайте Европу" - это программа, которая направлена именно на привлечение талантов, студентов, всех тех, кто хочет развивать свои навыки. Не мне решать, является эта талантливая персона претендентом на участие в нашей программе "Выбирайте Европу", но, как уже было сказано, мы действительно стремимся привлечь лучшие таланты в мире с помощью программы", - сказала она на вопрос о том, может ли Маск воспользоваться этой европейской программой в случае отъезда из США, если ему "понадобится убежище". Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена.

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в мире, сша, юар, илон маск, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз