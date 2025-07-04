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В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе - РИА Новости, 04.07.2025
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14:38 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ek-2027189770.html
В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе
В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе - РИА Новости, 04.07.2025
В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе
В Еврокомиссии на вопрос о том, готовы ли в ЕС принять Илона Маска в случае депортации из США, заявили, что приветствуют всех талантливых людей. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:38:00+03:00
2025-07-04T14:38:00+03:00
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Еврокомиссии на вопрос о том, готовы ли в ЕС принять Илона Маска в случае депортации из США, заявили, что приветствуют всех талантливых людей. "Программа "Выбирайте Европу" - это программа, которая направлена именно на привлечение талантов, студентов, всех тех, кто хочет развивать свои навыки. Не мне решать, является эта талантливая персона претендентом на участие в нашей программе "Выбирайте Европу", но, как уже было сказано, мы действительно стремимся привлечь лучшие таланты в мире с помощью программы", - сказала она на вопрос о том, может ли Маск воспользоваться этой европейской программой в случае отъезда из США, если ему "понадобится убежище". Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена.
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в мире, сша, юар, илон маск, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, ЮАР, Илон Маск, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе

ЕК готова принять Маска в Евросоюзе в случае отъезда из США

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Еврокомиссии на вопрос о том, готовы ли в ЕС принять Илона Маска в случае депортации из США, заявили, что приветствуют всех талантливых людей.
"Программа "Выбирайте Европу" - это программа, которая направлена именно на привлечение талантов, студентов, всех тех, кто хочет развивать свои навыки. Не мне решать, является эта талантливая персона претендентом на участие в нашей программе "Выбирайте Европу", но, как уже было сказано, мы действительно стремимся привлечь лучшие таланты в мире с помощью программы", - сказала она на вопрос о том, может ли Маск воспользоваться этой европейской программой в случае отъезда из США, если ему "понадобится убежище".
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска
20 июня, 10:56
 
В миреСШАЮАРИлон МаскДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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