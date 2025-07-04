В Петербурге сильный ветер валит деревья
Сильный ветер в Петербурге валит деревья, сады и скверы в центре города закрыли
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, сообщил комитет по благоустройству.
Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
"Сады и скверы в центре Петербурга сегодня закрыты из-за непогоды. Однако большинство зеленых зон не имеет ограждения. Так что просим жителей также воздержаться от их посещения в целях безопасности", - говорится в сообщении.
По данным комитета, некоторые деревья не выдержали порывов ветра. В частности, на Наличной улице пешеходную дорожку перегородил тополь в метр толщиной, на проезжую часть набережной Большой Невки упала липа, на улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 сантиметров, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились кленов. В Московском парке Победы повалило рябины и иву, на бульваре по улице Турку – иву серебристую, на Ленинградской улице ветер повалил на тротуар ясень 40 сантиметров в диаметре, на бульваре Стеклянного городка – клен.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Отмечается, что специалисты продолжают мониторинг своих территорий. Если поваленные стволы мешают проходу – их оперативно сдвигают с пути, затем распиливают и вывозят.
В дежурную службу комитета по благоустройству продолжают поступать звонки от жителей об упавших деревьях и о конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, на Почтамтском переулке не на месте оказались дорожные знаки, а на Невском проспекте – металлическое ограждение.