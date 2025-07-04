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В Петербурге сильный ветер валит деревья - РИА Новости, 04.07.2025
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11:58 04.07.2025 (обновлено: 12:11 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/derevya-2027141588.html
В Петербурге сильный ветер валит деревья
В Петербурге сильный ветер валит деревья - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге сильный ветер валит деревья
Сильный ветер в Санкт-Петербурге валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, сообщил комитет по благоустройству. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:58:00+03:00
2025-07-04T12:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, сообщил комитет по благоустройству. Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Сады и скверы в центре Петербурга сегодня закрыты из-за непогоды. Однако большинство зеленых зон не имеет ограждения. Так что просим жителей также воздержаться от их посещения в целях безопасности", - говорится в сообщении. По данным комитета, некоторые деревья не выдержали порывов ветра. В частности, на Наличной улице пешеходную дорожку перегородил тополь в метр толщиной, на проезжую часть набережной Большой Невки упала липа, на улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 сантиметров, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились кленов. В Московском парке Победы повалило рябины и иву, на бульваре по улице Турку – иву серебристую, на Ленинградской улице ветер повалил на тротуар ясень 40 сантиметров в диаметре, на бульваре Стеклянного городка – клен. Отмечается, что специалисты продолжают мониторинг своих территорий. Если поваленные стволы мешают проходу – их оперативно сдвигают с пути, затем распиливают и вывозят. В дежурную службу комитета по благоустройству продолжают поступать звонки от жителей об упавших деревьях и о конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, на Почтамтском переулке не на месте оказались дорожные знаки, а на Невском проспекте – металлическое ограждение.
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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см. Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
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происшествия, санкт-петербург, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Санкт-Петербург, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге сильный ветер валит деревья

Сильный ветер в Петербурге валит деревья, сады и скверы в центре города закрыли

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге валит деревья, сады и скверы в центре города временно закрыли, сообщил комитет по благоустройству.
Ветер в Петербурге пока не стихает, в пятницу, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду.
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. 4 июля 2025
"Сады и скверы в центре Петербурга сегодня закрыты из-за непогоды. Однако большинство зеленых зон не имеет ограждения. Так что просим жителей также воздержаться от их посещения в целях безопасности", - говорится в сообщении.
По данным комитета, некоторые деревья не выдержали порывов ветра. В частности, на Наличной улице пешеходную дорожку перегородил тополь в метр толщиной, на проезжую часть набережной Большой Невки упала липа, на улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 сантиметров, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились кленов. В Московском парке Победы повалило рябины и иву, на бульваре по улице Турку – иву серебристую, на Ленинградской улице ветер повалил на тротуар ясень 40 сантиметров в диаметре, на бульваре Стеклянного городка – клен.
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ФКП "Дирекция КЗС"
Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге достиг 180 сантиметров
Отмечается, что специалисты продолжают мониторинг своих территорий. Если поваленные стволы мешают проходу – их оперативно сдвигают с пути, затем распиливают и вывозят.
В дежурную службу комитета по благоустройству продолжают поступать звонки от жителей об упавших деревьях и о конструкциях, оказавшихся на проезжей части. Например, на Почтамтском переулке не на месте оказались дорожные знаки, а на Невском проспекте – металлическое ограждение.
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