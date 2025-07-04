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День рыбака в 2025 году: когда и как отмечают в России

День рыбака 2025: какого числа отмечается в России, история и традиции праздника

День рыбака в 2025 году: когда и как отмечают в России

День рыбака — повод отложить все дела и отправиться с удочкой на водоем. Какого числа отмечается, почему каждый год меняется дата, что подарить и когда проходят РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:36:00+03:00

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МОСКВА, — РИА Новости. День рыбака — повод отложить все дела и отправиться с удочкой на водоем. Какого числа отмечается, почему каждый год меняется дата, что подарить и когда проходят мероприятия в честь праздника — в материале РИА Новости.День рыбакаВ России огромное количество рек и озер — свыше двух с половиной миллионов. По самым скромным оценкам: рыболовов-любителей — не менее 15 миллионов. Несколько лет назад ВЦИОМ уверял: рыбной ловлей увлекается каждый четвертый россиянин (26%). Поэтому в стране просто не могло не быть профессионального праздника!Когда отмечаютВ 2025 году День рыбака выпадает на 13 июля — второе воскресенье месяца.Важно отметить, что праздник в России не имеет ничего общего со Всемирным днем рыболовства, который по предложению итальянцев принято отмечать во многих государствах мира 27 июня.История праздникаВсе началась в Мурманске, для которого рыболовная отрасль всегда играла ключевую роль для экономического развития региона. 21 июня 1920 года из местного порта отправился в рейс первый промысловый траулер России — “Зубатка”.Это событие стало основой для нового праздника, который впервые отметили по инициативе мурманских рыбаков 21 июня 1964 года. Год спустя он приобрел официальный статус, однако от фиксированной даты соответствующим Указом Президиума Верховного Совета СССР было решено отказаться.День рыбака закрепил за собой второе по счету июльское воскресенье, и очередной указ о праздничных и памятных датах в 1980 году, оставил за ним это место в праздничном календаре.Как отмечаютЛучший подарок для любого поклонника рыбалки — возможность спокойно провести время на берегу водоема с удочкой. В День рыбака для граждан России часто проводят мероприятия на местных реках, озерах и водохранилищах. На них профессиональные рыбаки и любители соревнуются между собой. Победители турниров получают призы, а выловленную рыбу нередко выпускают обратно.В 2024 году в Астрахани на берегу Волги прошел фестиваль ухи, а на “родине” праздника в Мурманске работали интерактивные площадки, ярмарки, фотозоны и мастер-классы.В День рыбака по-традиции собираются и небольшими компаниями. Можно организовать настоящее праздничное застолье в кругу друзей и членов семьи, травить тематические байки, делиться опытом или организовать состязание на самую вкусную уху.При этом важно помнить: в некоторых регионах в определенные периоды и на отдельных водоемах могут действовать запреты и ограничения, связанные с рыбалкой. О том, какие правила действуют в данный момент на выбранном озере или реке, стоит уточнять до выезда на водоем.На предприятиях и в компаниях, чья деятельность непосредственно связана с рыболовством, в этот день могут проходить внутренние праздничные мероприятия для сотрудников. С поздравлением к работникам из рыболовной отрасли обращается и глава государства.Что подарить на День рыбакаПорадовать рыбака могут:

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https://ria.ru/20241213/rybalka-1763907433.html

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россия, мурманск, ссср, вциом, рыбалка