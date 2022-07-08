https://ria.ru/20220708/rybak-1801224000.html

Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака

Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака - РИА Новости, 08.07.2022

Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:43

2022-07-08T14:43

2022-07-08T14:58

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий труд всегда пользовался уважением в России.Поздравления прозвучали во время церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях."Хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим Днем рыбака. Его, конечно, отмечают миллионы людей, для кого рыбалка это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учетом смежных производств и сотни тысяч специалистов", - сказал Путин.Президент поблагодарил представителей отрасли за отличную работу и верность своему делу, а также пожелал успехов. "В России всегда пользовался уважением ваш нелегкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств: надежности и взаимовыручки", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801223140.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, общество