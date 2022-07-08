https://ria.ru/20220708/rybak-1801224000.html
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака - РИА Новости, 08.07.2022
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:43
2022-07-08T14:43
2022-07-08T14:58
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий труд всегда пользовался уважением в России.Поздравления прозвучали во время церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях."Хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим Днем рыбака. Его, конечно, отмечают миллионы людей, для кого рыбалка это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учетом смежных производств и сотни тысяч специалистов", - сказал Путин.Президент поблагодарил представителей отрасли за отличную работу и верность своему делу, а также пожелал успехов. "В России всегда пользовался уважением ваш нелегкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств: надежности и взаимовыручки", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, россия, общество
14:43 08.07.2022 (обновлено: 14:58 08.07.2022)
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака
Президент Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий труд всегда пользовался уважением в России.
Поздравления прозвучали во время церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях.
"Хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим Днем рыбака. Его, конечно, отмечают миллионы людей, для кого рыбалка это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учетом смежных производств и сотни тысяч специалистов", - сказал Путин.
Президент поблагодарил представителей отрасли за отличную работу и верность своему делу, а также пожелал успехов. "В России
всегда пользовался уважением ваш нелегкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств: надежности и взаимовыручки", - подчеркнул президент.