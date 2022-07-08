Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/rybak-1801224000.html
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака - РИА Новости, 08.07.2022
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:43
2022-07-08T14:58
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801228029_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_ff4346b6fe1fd95f5dc4463bf18029d7.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий труд всегда пользовался уважением в России.Поздравления прозвучали во время церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях."Хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим Днем рыбака. Его, конечно, отмечают миллионы людей, для кого рыбалка это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учетом смежных производств и сотни тысяч специалистов", - сказал Путин.Президент поблагодарил представителей отрасли за отличную работу и верность своему делу, а также пожелал успехов. "В России всегда пользовался уважением ваш нелегкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств: надежности и взаимовыручки", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801223140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801228029_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_782b1df986bfbe63f869dc827b05142b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
14:43 08.07.2022 (обновлено: 14:58 08.07.2022)
 
Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака

Президент Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников рыболовной отрасли с наступающим Днем рыбака (отмечается 10 июля), глава государства отметил, что их нелегкий труд всегда пользовался уважением в России.
Поздравления прозвучали во время церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях.
"Хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим Днем рыбака. Его, конечно, отмечают миллионы людей, для кого рыбалка это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учетом смежных производств и сотни тысяч специалистов", - сказал Путин.
Президент поблагодарил представителей отрасли за отличную работу и верность своему делу, а также пожелал успехов. "В России всегда пользовался уважением ваш нелегкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств: надежности и взаимовыручки", - подчеркнул президент.
Карась, выращенный на предприятии Рыбхоз Кашма в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:40
Путин пообещал, что государство окажет поддержку рыбному хозяйству
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала