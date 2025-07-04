https://ria.ru/20250704/delo-2027102889.html

В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции

В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции - РИА Новости, 04.07.2025

В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:58:00+03:00

2025-07-04T09:58:00+03:00

2025-07-04T09:59:00+03:00

ульяновск

ленинский район

россия

происшествия

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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По предварительным данным, 3 июля после проведения операции по удалению паховой грыжи в больнице скончался трехлетний мальчик. "Следственным отделом по Ленинскому району СУСК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Ульяновской областной детской больнице (часть 2 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК России по региону. Следователи изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Ранее в региональном минздраве сообщали, что после происшествия в указанной больнице проводится служебное расследование.

https://ria.ru/20250704/zhenschina--2027095840.html

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ульяновск, ленинский район, россия, происшествия