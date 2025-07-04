https://ria.ru/20250704/delo-2027102889.html
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции - РИА Новости, 04.07.2025
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:58:00+03:00
2025-07-04T09:58:00+03:00
2025-07-04T09:59:00+03:00
ульяновск
ленинский район
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По предварительным данным, 3 июля после проведения операции по удалению паховой грыжи в больнице скончался трехлетний мальчик. "Следственным отделом по Ленинскому району СУСК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Ульяновской областной детской больнице (часть 2 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК России по региону. Следователи изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Ранее в региональном минздраве сообщали, что после происшествия в указанной больнице проводится служебное расследование.
https://ria.ru/20250704/zhenschina--2027095840.html
https://ria.ru/20250701/khakasiya-2026577276.html
ульяновск
ленинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, ленинский район, россия, происшествия
Ульяновск, Ленинский район, Россия, Происшествия
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции
Дело завели после смерти мальчика после операции в больнице в Ульяновске