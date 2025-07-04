Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 04.07.2025 (обновлено: 09:59 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/delo-2027102889.html
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции - РИА Новости, 04.07.2025
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:58:00+03:00
2025-07-04T09:59:00+03:00
ульяновск
ленинский район
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По предварительным данным, 3 июля после проведения операции по удалению паховой грыжи в больнице скончался трехлетний мальчик. "Следственным отделом по Ленинскому району СУСК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Ульяновской областной детской больнице (часть 2 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК России по региону. Следователи изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Ранее в региональном минздраве сообщали, что после происшествия в указанной больнице проводится служебное расследование.
https://ria.ru/20250704/zhenschina--2027095840.html
https://ria.ru/20250701/khakasiya-2026577276.html
ульяновск
ленинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, ленинский район, россия, происшествия
Ульяновск, Ленинский район, Россия, Происшествия
В Ульяновске завели дело после гибели мальчика из-за операции

Дело завели после смерти мальчика после операции в больнице в Ульяновске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после операции в Ульяновской областной детской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
По предварительным данным, 3 июля после проведения операции по удалению паховой грыжи в больнице скончался трехлетний мальчик.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции
09:13
"Следственным отделом по Ленинскому району СУСК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в Ульяновской областной детской больнице (часть 2 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Следователи изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Ранее в региональном минздраве сообщали, что после происшествия в указанной больнице проводится служебное расследование.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом
1 июля, 17:07
 
УльяновскЛенинский районРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала