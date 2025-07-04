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В Дагестане арестовали охранника экс-главы региона по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025
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14:06 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/dagestan-2027177278.html
В Дагестане арестовали охранника экс-главы региона по делу о мошенничестве
В Дагестане арестовали охранника экс-главы региона по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025
В Дагестане арестовали охранника экс-главы региона по делу о мошенничестве
Сотрудник Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица в Дагестане арестован по обвинению в мошенничестве с госимуществом на 15 миллионов... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:06:00+03:00
2025-07-04T14:06:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудник Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица в Дагестане арестован по обвинению в мошенничестве с госимуществом на 15 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики, при этом источник РИА Новости уточнил, что фигурант прежде работал охранником бывшего главы региона. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника отдела организации и обеспечения безопасности Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу… по 27 июля 2025 года", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый вместе с гражданской женой и неустановленными лицами незаконно зарегистрировал право собственности на восстановительный центр, котельную и насосную станцию, которые находились в распоряжении министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. В результате ведомству был нанесен имущественный вред в размере 15 миллионов рублей. Отмечается, что ранее по этому делу была арестована супруга обвиняемого. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, обвиняемый - Магомед Магомедов работал охранником бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, а его гражданская жена - известная в республике певица Лаура Алиева.
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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия
В Дагестане арестовали охранника экс-главы региона по делу о мошенничестве

В Дагестане арестовали охранника экс-главы региона по обвинению в мошенничестве

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудник Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица в Дагестане арестован по обвинению в мошенничестве с госимуществом на 15 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики, при этом источник РИА Новости уточнил, что фигурант прежде работал охранником бывшего главы региона.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника отдела организации и обеспечения безопасности Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу… по 27 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый вместе с гражданской женой и неустановленными лицами незаконно зарегистрировал право собственности на восстановительный центр, котельную и насосную станцию, которые находились в распоряжении министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. В результате ведомству был нанесен имущественный вред в размере 15 миллионов рублей.
Отмечается, что ранее по этому делу была арестована супруга обвиняемого.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, обвиняемый - Магомед Магомедов работал охранником бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, а его гражданская жена - известная в республике певица Лаура Алиева.
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