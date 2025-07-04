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В Казанском аграрном университете рассказали о сотрудничестве с БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025
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17:09 04.07.2025 (обновлено: 17:12 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/briks-2027243057.html
В Казанском аграрном университете рассказали о сотрудничестве с БРИКС
В Казанском аграрном университете рассказали о сотрудничестве с БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025
В Казанском аграрном университете рассказали о сотрудничестве с БРИКС
Объединенный Казанский государственный аграрный университет (ГАУ) в современных геополитических реалиях особое внимание уделяет взаимодействию с государствами... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:09:00+03:00
2025-07-04T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Объединенный Казанский государственный аграрный университет (ГАУ) в современных геополитических реалиях особое внимание уделяет взаимодействию с государствами исламского мира, а также с партнерами по БРИКС, заявил РИА Новости врио ректора объединенного Казанского государственного аграрного университета, кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев. "В условиях современных геополитических реалий особое внимание наш недавно созданный аграрный мегавуз, объединивший Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров, уделяет взаимодействию с государствами исламского мира, а также с партнерами по БРИКС, демонстрирующими заинтересованность в совместных проектах", - сказал он. По его словам, в рамках укрепления международных связей разрабатывается концепция включения в учебные программы изучения стран БРИКС — их экономики, аграрных технологий и лучших практик, которые могут быть адаптированы в университете. "Соответствующие задачи уже поставлены перед проректорами по научной и учебной работе", - заметил Нуриев. "На текущий момент Казанский ГАУ успешно сотрудничает с рядом зарубежных вузов и организаций, включая Казахстан, Узбекистан и Китай. Заключены соглашения с Оманом, ведется работа с Малайзией. Планируется дальнейшее расширение партнерской сети с целью позиционирования университета в качестве международного образовательного и научного хаба евразийского масштаба", - подчеркнул собеседник агентства. "Недавно мы встречались с делегацией из Омана, подписали соглашение о намерениях, что подтверждает активную динамику развития международных связей университета. Казанский ГАУ остается открытым к диалогу и готов к реализации новых совместных инициатив в сфере аграрного образования и науки", - заключил он.
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брикс, россия, казань
БРИКС, Россия, Казань
В Казанском аграрном университете рассказали о сотрудничестве с БРИКС

Нуриев: ГАУ уделяет особое внимание сотрудничеству с коллегами из БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Объединенный Казанский государственный аграрный университет (ГАУ) в современных геополитических реалиях особое внимание уделяет взаимодействию с государствами исламского мира, а также с партнерами по БРИКС, заявил РИА Новости врио ректора объединенного Казанского государственного аграрного университета, кандидат экономических наук, заслуженный работник пищевой промышленности Ильшат Нуриев.
"В условиях современных геополитических реалий особое внимание наш недавно созданный аграрный мегавуз, объединивший Казанский государственный аграрный университет, Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров, уделяет взаимодействию с государствами исламского мира, а также с партнерами по БРИКС, демонстрирующими заинтересованность в совместных проектах", - сказал он.
По его словам, в рамках укрепления международных связей разрабатывается концепция включения в учебные программы изучения стран БРИКС — их экономики, аграрных технологий и лучших практик, которые могут быть адаптированы в университете.
"Соответствующие задачи уже поставлены перед проректорами по научной и учебной работе", - заметил Нуриев.
"На текущий момент Казанский ГАУ успешно сотрудничает с рядом зарубежных вузов и организаций, включая Казахстан, Узбекистан и Китай. Заключены соглашения с Оманом, ведется работа с Малайзией. Планируется дальнейшее расширение партнерской сети с целью позиционирования университета в качестве международного образовательного и научного хаба евразийского масштаба", - подчеркнул собеседник агентства.
"Недавно мы встречались с делегацией из Омана, подписали соглашение о намерениях, что подтверждает активную динамику развития международных связей университета. Казанский ГАУ остается открытым к диалогу и готов к реализации новых совместных инициатив в сфере аграрного образования и науки", - заключил он.
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