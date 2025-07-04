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В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 04.07.2025 (обновлено: 00:00 05.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321936.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-04T23:59:00+03:00
2025-07-05T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории ряда муниципалитетов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотников", - говорится в сообщении. Он также отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет, а опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
украина
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО уничтожили в Воронежской области несколько украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«
"Дежурными силами ПВО на территории ряда муниципалитетов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотников", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет, а опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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