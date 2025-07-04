https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321936.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-04T23:59:00+03:00
2025-07-04T23:59:00+03:00
2025-07-05T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории ряда муниципалитетов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотников", - говорится в сообщении. Он также отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет, а опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО уничтожили в Воронежской области несколько украинских БПЛА