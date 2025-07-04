https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321936.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-04T23:59:00+03:00

2025-07-04T23:59:00+03:00

2025-07-05T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории ряда муниципалитетов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотников", - говорится в сообщении. Он также отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет, а опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины