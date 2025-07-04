https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321625.html
В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина
В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2025
В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина
Жительница белгородского города Валуйки пострадала из-за обломков БПЛА, её госпитализировали, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:56:00+03:00
2025-07-04T23:56:00+03:00
2025-07-04T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Жительница белгородского города Валуйки пострадала из-за обломков БПЛА, её госпитализировали, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валуйки, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина
Гладков: в белгородских Валуйках при падении обломков БПЛА пострадала женщина