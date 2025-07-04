https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027321625.html

В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина

В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2025

В Белгородской области при падении обломков беспилотника пострадала женщина

Жительница белгородского города Валуйки пострадала из-за обломков БПЛА, её госпитализировали, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:56:00+03:00

2025-07-04T23:56:00+03:00

2025-07-04T23:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

валуйки

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Жительница белгородского города Валуйки пострадала из-за обломков БПЛА, её госпитализировали, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html

валуйки

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, валуйки, вячеслав гладков, белгородская область