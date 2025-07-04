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Беглов попросил жителей Петербурга отложить поездки из-за непогоды
Беглов попросил жителей Петербурга отложить поездки из-за непогоды - РИА Новости, 04.07.2025
Беглов попросил жителей Петербурга отложить поездки из-за непогоды
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан из-за непогоды по возможности отложить поездки и прогулки. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:48:00+03:00
2025-07-04T13:48:00+03:00
2025-07-04T13:48:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан из-за непогоды по возможности отложить поездки и прогулки. "Дорогие петербуржцы! Накануне мы закрыли дамбу, которая сегодня спасает наш город от наводнений. Но важно оставаться внимательными: синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 24 метров в секунду", - написал он в своем Telegram-канале. Беглов сообщил, что службы оперативно убирают поваленные деревья и ремонтируют поврежденные линии. "По возможности отложите поездки и прогулки. Берегите себя и свои семьи", - попросил горожан губернатор. Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля.
https://ria.ru/20250704/piter-2027148616.html
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Угроза наводнения: в Санкт-Петербурге закрыли дамбу
Дамба в Петербурге, защищающая от наводнения, остается закрытой – вода с внешней ее стороны поднялась более чем на 180 см. Об этом сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. Главный синоптик города Колесов оценивал, что максимум подъема воды составит 170-190 см.
Положение "закрыто" все затворы заняли еще вчера вечером. Доступ воды со стороны Финского залива к городу остановлен, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
2025-07-04T13:48
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санкт-петербург, александр беглов, угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Беглов попросил жителей Петербурга отложить поездки из-за непогоды
Беглов призвал жителей Петербурга отложить поездки и прогулки из-за непогоды