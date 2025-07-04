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Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России

Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России - РИА Новости, 04.07.2025

Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России

Мэрия города Баку не разрешила азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" провести пикет перед зданием посольства Российской Федерации в Азербайджане,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:38:00+03:00

2025-07-04T22:38:00+03:00

2025-07-04T22:38:00+03:00

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БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Мэрия города Баку не разрешила азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" провести пикет перед зданием посольства Российской Федерации в Азербайджане, сообщает в пятницу местное информационное агентство АПА. "Исполнительная власть города Баку ответила на обращение партии "Мусават" о проведении 8 июля пикета перед посольством России в Азербайджане. Мэрия посчитала проведение митинга нецелесообразным. 27 июня 2025 года Азербайджан официально заявил протест российской стороне в связи с событиями в Екатеринбурге, и в этом направлении были предприняты соответствующие шаги. Принимая во внимание вышеизложенное, проведение пикета перед зданием посольства России в Азербайджане 8 июля 2025 года не считается целесообразным", - говорится в сообщении. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля. Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из задержанных скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250630/baku-2026313139.html

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в мире, россия, азербайджан, екатеринбург, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), баку