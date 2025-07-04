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Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России - РИА Новости, 04.07.2025
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22:38 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/baku-2027315345.html
Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России
Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России - РИА Новости, 04.07.2025
Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России
Мэрия города Баку не разрешила азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" провести пикет перед зданием посольства Российской Федерации в Азербайджане,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:38:00+03:00
2025-07-04T22:38:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
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светлана петренко
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
баку
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БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Мэрия города Баку не разрешила азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" провести пикет перед зданием посольства Российской Федерации в Азербайджане, сообщает в пятницу местное информационное агентство АПА. "Исполнительная власть города Баку ответила на обращение партии "Мусават" о проведении 8 июля пикета перед посольством России в Азербайджане. Мэрия посчитала проведение митинга нецелесообразным. 27 июня 2025 года Азербайджан официально заявил протест российской стороне в связи с событиями в Екатеринбурге, и в этом направлении были предприняты соответствующие шаги. Принимая во внимание вышеизложенное, проведение пикета перед зданием посольства России в Азербайджане 8 июля 2025 года не считается целесообразным", - говорится в сообщении. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля. Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из задержанных скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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в мире, россия, азербайджан, екатеринбург, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), баку
В мире, Россия, Азербайджан, Екатеринбург, Светлана Петренко, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Баку
Мэрия Баку не разрешила оппозиции провести пикет перед посольством России

Мэрия Баку не разрешила партии "Мусават" провести пикет перед посольством России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы с набережной в Баку
Вид на небоскребы с набережной в Баку - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на небоскребы с набережной в Баку . Архивное фото
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БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Мэрия города Баку не разрешила азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" провести пикет перед зданием посольства Российской Федерации в Азербайджане, сообщает в пятницу местное информационное агентство АПА.
"Исполнительная власть города Баку ответила на обращение партии "Мусават" о проведении 8 июля пикета перед посольством России в Азербайджане. Мэрия посчитала проведение митинга нецелесообразным. 27 июня 2025 года Азербайджан официально заявил протест российской стороне в связи с событиями в Екатеринбурге, и в этом направлении были предприняты соответствующие шаги. Принимая во внимание вышеизложенное, проведение пикета перед зданием посольства России в Азербайджане 8 июля 2025 года не считается целесообразным", - говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля. Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из задержанных скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Сотрудник проводит экспертизу - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 14:56
 
В миреРоссияАзербайджанЕкатеринбургСветлана ПетренкоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Баку
 
 
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