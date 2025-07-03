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В Киеве запаниковали из-за звонка Макрона Путину - РИА Новости, 03.07.2025
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01:12 03.07.2025 (обновлено: 07:10 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/zvonok-2026844697.html
В Киеве запаниковали из-за звонка Макрона Путину
В Киеве запаниковали из-за звонка Макрона Путину - РИА Новости, 03.07.2025
В Киеве запаниковали из-за звонка Макрона Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, осознавая скорый крах Украины, такое мнение в эфире своего РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:12:00+03:00
2025-07-03T07:10:00+03:00
в мире
украина
киев
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, осознавая скорый крах Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Позиция там (В Европе. — Прим. ред.) очень четкая: потери Украины, неспособность продолжать оборону, дефицит вооружений и денег, а также морального духа приводит к необходимости войну закончить — иначе, потери будут катастрофическими", — предупредил Дубинский.Украинский политик также связал неожиданный звонок Макрона Путину с "закулисным желанием" хозяина Белого дома Дональда Трампа любыми средствами завершить конфликт на Украине. В Париже, в отличие от других европейских государств, понимают, что в сложившихся условиях — без денег и поддержки со стороны Вашингтона — Украину ждет неминуемое поражение, пояснил парламентарий.Президенты двух стран во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html
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в мире, украина, киев, франция, эммануэль макрон, владимир путин, александр дубинский
В мире, Украина, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Александр Дубинский
В Киеве запаниковали из-за звонка Макрона Путину

Дубинский: Макрон позвонил Путину из-за страха провала политики по Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, осознавая скорый крах Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Позиция там (В Европе. — Прим. ред.) очень четкая: потери Украины, неспособность продолжать оборону, дефицит вооружений и денег, а также морального духа приводит к необходимости войну закончить — иначе, потери будут катастрофическими", — предупредил Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 09:05
Украинский политик также связал неожиданный звонок Макрона Путину с "закулисным желанием" хозяина Белого дома Дональда Трампа любыми средствами завершить конфликт на Украине. В Париже, в отличие от других европейских государств, понимают, что в сложившихся условиях — без денег и поддержки со стороны Вашингтона — Украину ждет неминуемое поражение, пояснил парламентарий.
Президенты двух стран во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Макрон не может быть посредником между Россией и Украиной, считает эксперт
Вчера, 10:04
 
В миреУкраинаКиевФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинАлександр Дубинский
 
 
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