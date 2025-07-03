В Киеве запаниковали из-за звонка Макрона Путину
Дубинский: Макрон позвонил Путину из-за страха провала политики по Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил экстренно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, осознавая скорый крах Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
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"Позиция там (В Европе. — Прим. ред.) очень четкая: потери Украины, неспособность продолжать оборону, дефицит вооружений и денег, а также морального духа приводит к необходимости войну закончить — иначе, потери будут катастрофическими", — предупредил Дубинский.
Украинский политик также связал неожиданный звонок Макрона Путину с "закулисным желанием" хозяина Белого дома Дональда Трампа любыми средствами завершить конфликт на Украине. В Париже, в отличие от других европейских государств, понимают, что в сложившихся условиях — без денег и поддержки со стороны Вашингтона — Украину ждет неминуемое поражение, пояснил парламентарий.
Президенты двух стран во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.