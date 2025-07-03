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Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты - РИА Новости, 03.07.2025
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15:56 03.07.2025 (обновлено: 16:58 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/zarplata-2026963402.html
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты - РИА Новости, 03.07.2025
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты
Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила зарплаты депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде, высказавшегося о том, что регион является "исторической... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:56:00+03:00
2025-07-03T16:58:00+03:00
политика
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила зарплаты депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде, высказавшегося о том, что регион является "исторической родиной" узбеков. Проект постановления думы Югры "О прекращении осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе" был рассмотрен на заседании в четверг. Как пояснил глава комитета думы по социальному развитию Василий Филиппенко, Таги-Заде намерены лишить зарплаты в связи с пропусками заседаний окружного парламента и комитетов, а также за то, что он фактически не занимается функциями депутата. "У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Мысль у меня была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Я хотел сказать, что, может быть, люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, общая история, что они хотят стать частью России, что они чувствуют близость к нашей стране. Некоторые люди, не все. Я люблю страну, живу тут уже 40 лет. Я люблю наш народ, все народы, которые здесь живут", - отметил Таги-Заде в своем выступлении перед голосованием. Председатель думы Борис Хохряков в свою очередь акцентировал, что решение не связано непосредственно с провокационной фразой. В результате за лишение Халида Таги-Заде депутатской зарплаты проголосовали 32 депутата, против – один, еще пятеро не голосовали. Как уточнили РИА Новости в пресс-службы парламента округа, прекращение осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе лишает Таги-Заде только зарплаты, но не мандата, он продолжит работать в составе комитета по соцразвитию. В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру "на историческую родину". Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде "экстремистским", а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку. После скандала депутаты лишили Таги-Заде должности зампредседателя комитета по социальному развитию.
https://ria.ru/20250430/veterany-2014509147.html
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политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, борис хохряков, кирилл кабанов, кпрф, югра, госдума рф
Политика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Борис Хохряков, Кирилл Кабанов, КПРФ, Югра, Госдума РФ
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили зарплаты

Назвавшего Югру родиной узбеков депутата Таги-Заде лишили зарплаты

© Фото : Дума ХМАОХалид Таги-Заде
Халид Таги-Заде - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Дума ХМАО
Халид Таги-Заде . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила зарплаты депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде, высказавшегося о том, что регион является "исторической родиной" узбеков.
Проект постановления думы Югры "О прекращении осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе" был рассмотрен на заседании в четверг. Как пояснил глава комитета думы по социальному развитию Василий Филиппенко, Таги-Заде намерены лишить зарплаты в связи с пропусками заседаний окружного парламента и комитетов, а также за то, что он фактически не занимается функциями депутата.
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"У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Мысль у меня была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Я хотел сказать, что, может быть, люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, общая история, что они хотят стать частью России, что они чувствуют близость к нашей стране. Некоторые люди, не все. Я люблю страну, живу тут уже 40 лет. Я люблю наш народ, все народы, которые здесь живут", - отметил Таги-Заде в своем выступлении перед голосованием.
Председатель думы Борис Хохряков в свою очередь акцентировал, что решение не связано непосредственно с провокационной фразой.
В результате за лишение Халида Таги-Заде депутатской зарплаты проголосовали 32 депутата, против – один, еще пятеро не голосовали.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службы парламента округа, прекращение осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе лишает Таги-Заде только зарплаты, но не мандата, он продолжит работать в составе комитета по соцразвитию.
В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру "на историческую родину". Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде "экстремистским", а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку. После скандала депутаты лишили Таги-Заде должности зампредседателя комитета по социальному развитию.
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