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Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
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12:55 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vstrecha-2026918852.html
Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ
Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в июле в Дубае для обсуждения мирного соглашения между двумя... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:55:00+03:00
2025-07-03T12:55:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
дубай
никол пашинян
ильхам алиев
евросоюз
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ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в июле в Дубае для обсуждения мирного соглашения между двумя странами, сообщает Middle East Eye, ссылаясь на свои источники. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в Дубае позднее в этом месяце. Две страны продолжают переговоры по мирному соглашению", - говорится в сообщении. Издание напомнило, что в последний раз лидеры Армении и Азербайджана встречались в мае на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране, где договорились держать открытыми каналы связи. Официальный Ереван информацию о предстоящей встрече пока не прокомментировал. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html
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в мире, азербайджан, армения, дубай, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Азербайджан, Армения, Дубай, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз
Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ

Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае для обсуждения соглашения

© POOL | Перейти в медиабанкИльхам Алиев и Никол Пашинян
Ильхам Алиев и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© POOL
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Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в июле в Дубае для обсуждения мирного соглашения между двумя странами, сообщает Middle East Eye, ссылаясь на свои источники.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в Дубае позднее в этом месяце. Две страны продолжают переговоры по мирному соглашению", - говорится в сообщении.
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Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении
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Издание напомнило, что в последний раз лидеры Армении и Азербайджана встречались в мае на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране, где договорились держать открытыми каналы связи.
Официальный Ереван информацию о предстоящей встрече пока не прокомментировал.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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В миреАзербайджанАрменияДубайНикол ПашинянИльхам АлиевЕвросоюз
 
 
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