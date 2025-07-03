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Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ

Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025

Пашинян и Алиев планируют встретиться в июле в Дубае, пишут СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в июле в Дубае для обсуждения мирного соглашения между двумя... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:55:00+03:00

2025-07-03T12:55:00+03:00

2025-07-03T12:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в июле в Дубае для обсуждения мирного соглашения между двумя странами, сообщает Middle East Eye, ссылаясь на свои источники. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев планируют встретиться в Дубае позднее в этом месяце. Две страны продолжают переговоры по мирному соглашению", - говорится в сообщении. Издание напомнило, что в последний раз лидеры Армении и Азербайджана встречались в мае на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране, где договорились держать открытыми каналы связи. Официальный Ереван информацию о предстоящей встрече пока не прокомментировал. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html

https://ria.ru/20250526/pashinyan-2019059010.html

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в мире, азербайджан, армения, дубай, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз