https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 03.07.2025
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:02:00+03:00
2025-07-03T15:02:00+03:00
2025-07-03T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за последний час превысило 2,4 тысячи.При попытке зайти в соцсеть высвечивается надпись: "Это страница временно недоступна. Попробуйте зайти позже".Согласно данным Downdetector, самыми распространенными проблемами стали сбои в работе сайта и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВКонтакте, Общество, Россия, Технологии, Магаданская область, Санкт-Петербург
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Российские пользователи пожаловались на отсутствие доступа к сайту "Вконтакте"