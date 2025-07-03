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В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 03.07.2025
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15:02 03.07.2025 (обновлено: 15:25 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 03.07.2025
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:02:00+03:00
2025-07-03T15:25:00+03:00
вконтакте
общество
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технологии
магаданская область
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за последний час превысило 2,4 тысячи.При попытке зайти в соцсеть высвечивается надпись: "Это страница временно недоступна. Попробуйте зайти позже".Согласно данным Downdetector, самыми распространенными проблемами стали сбои в работе сайта и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20250703/durov-1968735141.html
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вконтакте, общество, россия, технологии, магаданская область, санкт-петербург
ВКонтакте, Общество, Россия, Технологии, Магаданская область, Санкт-Петербург
В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Российские пользователи пожаловались на отсутствие доступа к сайту "Вконтакте"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector.
Так, число жалоб за последний час превысило 2,4 тысячи.
При попытке зайти в соцсеть высвечивается надпись: "Это страница временно недоступна. Попробуйте зайти позже".
Согласно данным Downdetector, самыми распространенными проблемами стали сбои в работе сайта и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
14:48
 
ВКонтактеОбществоРоссияТехнологииМагаданская областьСанкт-Петербург
 
 
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