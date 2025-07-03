https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 03.07.2025

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector.Так, число жалоб за последний час превысило 2,4 тысячи.При попытке зайти в соцсеть высвечивается надпись: "Это страница временно недоступна. Попробуйте зайти позже".Согласно данным Downdetector, самыми распространенными проблемами стали сбои в работе сайта и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250703/durov-1968735141.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

вконтакте, общество, россия, технологии, магаданская область, санкт-петербург