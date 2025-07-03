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Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении - РИА Новости, 03.07.2025
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00:17 03.07.2025 (обновлено: 10:45 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/uvolnenie-2026842004.html
Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении
Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении - РИА Новости, 03.07.2025
Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении
Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:17:00+03:00
2025-07-03T10:45:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики, подал заявление об увольнении из вуза, следует из материалов на сайте университета. На сайте СПБГУ в разделе "виртуальная приемная" опубликован ответ проректора по безопасности Дмитрия Грязнова на обращения, касающиеся Суворова. "По решению Приморского районного суда Санкт‑Петербурга... М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. В связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ", – говорится в ответе проректора. Ранее руководитель пресс-службы судов Петербурга отмечала, что Суворов раскаялся. Он пояснил суду, что три года назад опубликовал пост, который стал причиной административного наказания, в поддержку друзей из Украины, и забыл его удалить.Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева во вторник сообщала РИА Новости, что Приморский райсуд назначил Суворову 10 суток административного ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Также был конфискован его телефон. По словам Лебедевой, причиной привлечения Суворова к ответственности стал его пост, опубликованный в соцсетях в 2022 году, с лозунгом украинского "Легиона "Свобода России"*, который Верховный суд России в марте 2023 года признал террористическим и запретил в стране.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250324/sud-2007019838.html
https://ria.ru/20250527/shtraf-2019382697.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, санкт-петербургский государственный университет
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Санкт-Петербургский государственный университет
Профессор СПБГУ, получивший 10 суток ареста, подал заявление об увольнении

Получивший 10 суток ареста профессор СПбГУ Суворов подал заявление об увольнении

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики, подал заявление об увольнении из вуза, следует из материалов на сайте университета.
На сайте СПБГУ в разделе "виртуальная приемная" опубликован ответ проректора по безопасности Дмитрия Грязнова на обращения, касающиеся Суворова.
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"По решению Приморского районного суда Санкт‑Петербурга... М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. В связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ", – говорится в ответе проректора.
Ранее руководитель пресс-службы судов Петербурга отмечала, что Суворов раскаялся. Он пояснил суду, что три года назад опубликовал пост, который стал причиной административного наказания, в поддержку друзей из Украины, и забыл его удалить.
Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева во вторник сообщала РИА Новости, что Приморский райсуд назначил Суворову 10 суток административного ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Также был конфискован его телефон. По словам Лебедевой, причиной привлечения Суворова к ответственности стал его пост, опубликованный в соцсетях в 2022 году, с лозунгом украинского "Легиона "Свобода России"*, который Верховный суд России в марте 2023 года признал террористическим и запретил в стране.
* Запрещенная в России террористическая организация
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