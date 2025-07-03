https://ria.ru/20250703/ushakov-2027038470.html

Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков

Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025

Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков

Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:34:00+03:00

2025-07-03T19:34:00+03:00

2025-07-03T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "В целом, хотел бы отметить, что разговор президентов (России и США - ред.), как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение в ближайшее время", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250703/putin-2027037152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте