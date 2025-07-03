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Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
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19:34 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027038470.html
Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков
Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:34:00+03:00
2025-07-03T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "В целом, хотел бы отметить, что разговор президентов (России и США - ред.), как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение в ближайшее время", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа был откровенным и конкретным

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на одной волне, был откровенным и конкретным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг.
«
"В целом, хотел бы отметить, что разговор президентов (России и США - ред.), как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение в ближайшее время", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин и Трамп договорились продолжить общение
Вчера, 19:29
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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