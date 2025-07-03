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Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков
И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:31:00+03:00
2025-07-03T19:31:00+03:00
2025-07-03T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "Любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня. Мы как их помощники договоримся о телефонном контакте", - сказал Ушаков журналистам. На вопрос о том, кто из лидеров положил телефонную трубку первым, Ушаков ответил, что ему трудно представить, кто это был. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - добавил он.
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп и Путин могут поднять трубку в любой момент в течение дня