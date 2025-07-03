https://ria.ru/20250703/ushakov-2027037779.html

Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков

Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков

И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:31:00+03:00

2025-07-03T19:31:00+03:00

2025-07-03T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "Любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня. Мы как их помощники договоримся о телефонном контакте", - сказал Ушаков журналистам. На вопрос о том, кто из лидеров положил телефонную трубку первым, Ушаков ответил, что ему трудно представить, кто это был. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - добавил он.

https://ria.ru/20250703/putin-2027037623.html

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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире