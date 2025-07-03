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Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
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19:31 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027037779.html
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков
И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:31:00+03:00
2025-07-03T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "Любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня. Мы как их помощники договоримся о телефонном контакте", - сказал Ушаков журналистам. На вопрос о том, кто из лидеров положил телефонную трубку первым, Ушаков ответил, что ему трудно представить, кто это был. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - добавил он.
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Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп могут поднять трубку в любой момент, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп и Путин могут поднять трубку в любой момент в течение дня

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг.
"Любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня. Мы как их помощники договоримся о телефонном контакте", - сказал Ушаков журналистам.
На вопрос о том, кто из лидеров положил телефонную трубку первым, Ушаков ответил, что ему трудно представить, кто это был. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - добавил он.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике
Вчера, 19:29
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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