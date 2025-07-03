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Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
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19:24 03.07.2025 (обновлено: 20:14 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027035992.html
Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа
Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа
Конкретная договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнута при необходимости, предложение о личных... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:24:00+03:00
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дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конкретная договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнута при необходимости, предложение о личных контактах сохраняется, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Конкретно о возможности встречи (президентов России и США - ред.) речь не шла… Эта идея висит в воздухе. В случае необходимости об этом будет достигнута и конкретная договоренность", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося в четверг.Помощник президента также отметил, что разговор президентов был откровенным, деловым и конкретным, Путин и Трамп продолжат общение.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: договоренность о встрече Путина и Трампа появится при необходимости

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конкретная договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнута при необходимости, предложение о личных контактах сохраняется, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Конкретно о возможности встречи (президентов России и США - ред.) речь не шла… Эта идея висит в воздухе. В случае необходимости об этом будет достигнута и конкретная договоренность", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося в четверг.
Помощник президента также отметил, что разговор президентов был откровенным, деловым и конкретным, Путин и Трамп продолжат общение.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии
Вчера, 19:20
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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