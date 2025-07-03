https://ria.ru/20250703/ushakov-2027035992.html

Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025

Ушаков рассказал подробности о возможной встрече Путина и Трампа

Конкретная договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнута при необходимости, предложение о личных... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:24:00+03:00

2025-07-03T19:24:00+03:00

2025-07-03T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конкретная договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнута при необходимости, предложение о личных контактах сохраняется, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Конкретно о возможности встречи (президентов России и США - ред.) речь не шла… Эта идея висит в воздухе. В случае необходимости об этом будет достигнута и конкретная договоренность", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося в четверг.Помощник президента также отметил, что разговор президентов был откровенным, деловым и конкретным, Путин и Трамп продолжат общение.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире