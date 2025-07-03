https://ria.ru/20250703/ulyanovsk-2026922594.html
В Ульяновске сняли ограничения на выпуск и прием самолетов
В Ульяновске сняли ограничения на выпуск и прием самолетов - РИА Новости, 03.07.2025
В Ульяновске сняли ограничения на выпуск и прием самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:13:00+03:00
2025-07-03T13:13:00+03:00
2025-07-03T13:17:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250703/ogranicheniya--2026909731.html
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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Ульяновске сняли ограничения на выпуск и прием самолетов
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов