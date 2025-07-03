https://ria.ru/20250703/ukraina-2027061079.html

Фон дер Ляйен сделала бредовое заявление об Украине

Фон дер Ляйен сделала бредовое заявление об Украине - РИА Новости, 03.07.2025

Фон дер Ляйен сделала бредовое заявление об Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала Украину страной, которую необходимо принять в Евросоюз. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:19:00+03:00

2025-07-03T22:19:00+03:00

2025-07-03T22:19:00+03:00

в мире

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урсула фон дер ляйен

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петер сийярто

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала Украину страной, которую необходимо принять в Евросоюз."Дорогой Зеленский, Европа будет и впредь твердо стоять на твоей стороне. Ради справедливого и прочного мира. <…> Ради страны, чье место в Европейском Союзе", — написала она.В прошлом месяце глава ЕК сделала похожее заявление, сказав, что ЕС интегрирует свою оборонную промышленность так, "как если бы Украина была в ЕС".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто многократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027011320.html

https://ria.ru/20250703/germaniya-2027054361.html

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