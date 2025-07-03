https://ria.ru/20250703/ukraina-2027011320.html

Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины

Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины - РИА Новости, 03.07.2025

Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:47:00+03:00

2025-07-03T17:47:00+03:00

2025-07-03T17:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок американского вооружения, сообщает France-Presse."Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок", — заявила она.В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026887529.html

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в мире, украина, дания, урсула фон дер ляйен, сша, метте фредериксен, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, нато, россия