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Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины - РИА Новости, 03.07.2025
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:47:00+03:00
2025-07-03T17:47:00+03:00
2025-07-03T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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метте фредериксен
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок американского вооружения, сообщает France-Presse."Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок", — заявила она.В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html
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Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
AFP: глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить милитаризацию ради Украины