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Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027011320.html
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины - РИА Новости, 03.07.2025
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:47:00+03:00
2025-07-03T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
урсула фон дер ляйен
сша
метте фредериксен
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок американского вооружения, сообщает France-Presse."Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок", — заявила она.В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html
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в мире, украина, дания, урсула фон дер ляйен, сша, метте фредериксен, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, Урсула фон дер Ляйен, США, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Россия
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины

AFP: глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить милитаризацию ради Украины

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в городе Орхус в Дании призвала ЕС увеличить военную помощь Украине на фоне ограничений поставок американского вооружения, сообщает France-Presse.
"Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок", — заявила она.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
США хотят отдать Украину России, заявили в Раде
15:01
В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.
Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Без иллюзий". В Германии дали совет Украине после решения США по поставкам
10:49
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Приостановка США поставок оружия Украине будет иметь последствия, пишет WP
10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДанияУрсула фон дер ЛяйенСШАМетте ФредериксенДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияНАТОРоссия
 
 
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