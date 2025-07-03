https://ria.ru/20250703/trevoga-2026997311.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.07.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской и ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:15:00+03:00
2025-07-03T17:15:00+03:00
2025-07-03T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской и ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В четверг тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. По данным министерства цифровой трансформации, в Киевской области сигнал тревоги прозвучал в 16.52. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской и нескольких других областях Украины