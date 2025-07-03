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Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Украине, пишет FT - РИА Новости, 03.07.2025
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13:48 03.07.2025 (обновлено: 16:26 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tramp-2026929569.html
Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Украине, пишет FT
Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Украине, пишет FT - РИА Новости, 03.07.2025
Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Украине, пишет FT
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят приостановку помощи Киеву во время телефонного разговора в пятницу, сообщает британская РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:48:00+03:00
2025-07-03T16:26:00+03:00
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
киев
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят приостановку помощи Киеву во время телефонного разговора в пятницу, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа."Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят неожиданную приостановку ряда ключевых американских поставок Киеву во время звонка в пятницу.... (Зеленский - ред.) также поднимет вопрос о возможной будущей продаже оружия", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с планированием звонка.По данным агентства Блумберг, подготовка к звонку началась до того, как Вашингтон решил приостановить помощь Киев. Звонок планировался в качестве продолжения встречи Трампа и Зеленского на полях саммита в Гааге на прошлой неделе.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026954594.html
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киев, в мире
Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, В мире
Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Украине, пишет FT

FT: Трамп и Зеленский обсудят приостановку поставок оружия Украине в пятницу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят приостановку помощи Киеву во время телефонного разговора в пятницу, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа.
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"Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят неожиданную приостановку ряда ключевых американских поставок Киеву во время звонка в пятницу.... (Зеленский - ред.) также поднимет вопрос о возможной будущей продаже оружия", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с планированием звонка.
По данным агентства Блумберг, подготовка к звонку началась до того, как Вашингтон решил приостановить помощь Киев. Звонок планировался в качестве продолжения встречи Трампа и Зеленского на полях саммита в Гааге на прошлой неделе.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
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