https://ria.ru/20250703/terakt-2026872223.html

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2025

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали девушку во время закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:46:00+03:00

2025-07-03T09:46:00+03:00

2025-07-03T11:32:00+03:00

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали девушку во время закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, сообщил ЦОС ФСБ."Пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб. <...> В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ", — говорится в заявлении.Другие подробностиЗлоумышленницу заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. ФСБ устанавливает все обстоятельства совершенных ею преступлений, ищет заказчиков и документирует в действиях девушки признаки статьи "Государственная измена".

https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html

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санкт-петербург

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Задержание террористки, заложившей бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия Впечатляющее видео ФСБ, где видно, как готовившая теракт в Петербурге девушка закладывает бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Также на кадрах – задержание террористки и ее ответы на вопросы силовиков. 2025-07-03T09:46 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность