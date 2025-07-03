https://ria.ru/20250703/telegram-2026982996.html

Telegram заблокировал около 16 миллионов групп и каналов в 2025 году

Telegram заблокировал около 16 миллионов групп и каналов в 2025 году - РИА Новости, 03.07.2025

Telegram заблокировал около 16 миллионов групп и каналов в 2025 году

Мессенджер Telegram заблокировал примерно 16,32 миллиона групп и каналов в текущем году, при этом примерно 130 тысяч единиц из них распространяли информацию... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:50:00+03:00

2025-07-03T16:50:00+03:00

2025-07-03T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал примерно 16,32 миллиона групп и каналов в текущем году, при этом примерно 130 тысяч единиц из них распространяли информацию террористического характера, говорится в отчете на его сайте. Так, согласно данным, представленным на сайте Telegram, с начала 2025 года по 2 июля мессенджер заблокировал 16 317 027 групп и каналов, а за июнь их число составило 2 503 888 единиц. В частности, в 2025 году было заблокировано 129 718 сообществ, связанных с терроризмом, а за июнь - 20 344 таких сообщества. В 2024 году мессенджер заблокировал 15 383 034 группы и канала, в том числе 128 913 сообществ были связаны с терроризмом. Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале текущего года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

https://ria.ru/20250702/durov-2026828903.html

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технологии, павел дуров, telegram, общество