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Солнце выбросило два гигантских протуберанца
Солнце выбросило два гигантских протуберанца - РИА Новости, 03.07.2025
Солнце выбросило два гигантских протуберанца
Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце в четверг, на геомагнитной и радиационной обстановке на Земле это никак не скажется, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:32:00+03:00
2025-07-03T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце в четверг, на геомагнитной и радиационной обстановке на Земле это никак не скажется, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Учёные напомнили, что аналогичное событие произошло несколько дней назад. Сегодня же два протуберанца улетели в космос синхронно с левого и правого края Солнца. Второй на финальной стадии превысил по размерам саму звезду, отметили в лаборатории. Уточняется, что правый протуберанец наблюдался почти всю прошедшую неделю на солнечном диске напротив Земли. Если бы он оторвался раньше, это могло бы вызвать серьёзные геомагнитные и радиационные последствия. Сейчас таких рисков уже нет, так как плазма явно уходит в сторону от Земли, причём правый выброс заденет Венеру, а левый - Марс, рассказали в лаборатории. "Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано как раз в резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров", - поведали учёные.
https://ria.ru/20250703/solntse-2026931751.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Марс, Российская академия наук
Солнце выбросило два гигантских протуберанца
ИКИ РАН: на Солнце произошли новые выбросы гигантских протуберанцев