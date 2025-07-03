https://ria.ru/20250703/solntse-2027004691.html

Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Солнце выбросило два гигантских протуберанца - РИА Новости, 03.07.2025

Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце в четверг, на геомагнитной и радиационной обстановке на Земле это никак не скажется, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:32:00+03:00

2025-07-03T17:32:00+03:00

2025-07-03T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце в четверг, на геомагнитной и радиационной обстановке на Земле это никак не скажется, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Учёные напомнили, что аналогичное событие произошло несколько дней назад. Сегодня же два протуберанца улетели в космос синхронно с левого и правого края Солнца. Второй на финальной стадии превысил по размерам саму звезду, отметили в лаборатории. Уточняется, что правый протуберанец наблюдался почти всю прошедшую неделю на солнечном диске напротив Земли. Если бы он оторвался раньше, это могло бы вызвать серьёзные геомагнитные и радиационные последствия. Сейчас таких рисков уже нет, так как плазма явно уходит в сторону от Земли, причём правый выброс заденет Венеру, а левый - Марс, рассказали в лаборатории. "Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано как раз в резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров", - поведали учёные.

https://ria.ru/20250703/solntse-2026931751.html

https://ria.ru/20250620/solntse-2024092503.html

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космос - риа наука, земля, марс, российская академия наук