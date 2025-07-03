https://ria.ru/20250703/samolet-2027059807.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 03.07.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:09:00+03:00

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волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250703/dron-2027004369.html

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия