https://ria.ru/20250703/samolet-2027059807.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 03.07.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:09:00+03:00
2025-07-03T22:09:00+03:00
2025-07-03T22:10:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для воздушных судов
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов