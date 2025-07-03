Крупного наркоторговца экстрадируют из Колумбии в Россию
Крупного наркоторговца Полянского экстрадируют из Колумбии в Россию
© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупный наркоторговец Владимир Полянский будет экстрадирован из Колумбии в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Колумбии экстрадируют Владимира Полянского для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), части 3 статьи 30, частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Полянский возглавлял преступное сообщество, созданное в 2008 году, которое занималось крупными поставками и сбытом наркотиков в России, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Для конспирации использовалось мобильное приложение для обмена исчезающими сообщениями. Наркотики прятались в тайниках грузовиков для дальнейшей транспортировки и сбыта через курьеров.
Отмечается, что в 2021 году деятельность группы была пресечена, изъято более 131 килограмма наркотиков. Полянский скрылся от правоохранительных органов, и в 2017 году его объявили в международный розыск. В августе 2021 года он был задержан в Колумбии, начался процесс экстрадиции, окончательное решение о выдаче вступило в законную силу 3 июня.
"В отсутствие прямого авиасообщения между Российской Федерацией и Колумбией в короткий срок организован перевод материалов на турецкий язык, достигнуто соглашение с компетентным органом Турецкой Республики о транзите Полянского. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву", - добавили в Генпрокуратуре.
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