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Крупного наркоторговца экстрадируют из Колумбии в Россию

Крупного наркоторговца экстрадируют из Колумбии в Россию - РИА Новости, 03.07.2025

Крупного наркоторговца экстрадируют из Колумбии в Россию

Крупный наркоторговец Владимир Полянский будет экстрадирован из Колумбии в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщается на сайте Генеральной... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:48:00+03:00

2025-07-03T23:48:00+03:00

2025-07-03T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупный наркоторговец Владимир Полянский будет экстрадирован из Колумбии в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Колумбии экстрадируют Владимира Полянского для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), части 3 статьи 30, частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Полянский возглавлял преступное сообщество, созданное в 2008 году, которое занималось крупными поставками и сбытом наркотиков в России, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Для конспирации использовалось мобильное приложение для обмена исчезающими сообщениями. Наркотики прятались в тайниках грузовиков для дальнейшей транспортировки и сбыта через курьеров. Отмечается, что в 2021 году деятельность группы была пресечена, изъято более 131 килограмма наркотиков. Полянский скрылся от правоохранительных органов, и в 2017 году его объявили в международный розыск. В августе 2021 года он был задержан в Колумбии, начался процесс экстрадиции, окончательное решение о выдаче вступило в законную силу 3 июня. "В отсутствие прямого авиасообщения между Российской Федерацией и Колумбией в короткий срок организован перевод материалов на турецкий язык, достигнуто соглашение с компетентным органом Турецкой Республики о транзите Полянского. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву", - добавили в Генпрокуратуре.

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россия, колумбия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, в мире