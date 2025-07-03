https://ria.ru/20250703/rossija-2027037303.html

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.07.2025

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:29:00+03:00

2025-07-03T19:29:00+03:00

2025-07-03T19:29:00+03:00

россия

украина

сша

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владимир путин

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В четверг президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. "Как я уже отметил, наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Трамп третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250703/tramp-2027036831.html

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украина

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россия, украина, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире