https://ria.ru/20250703/rossija-2027034719.html

Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии

Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули тему развития событий в Сирии, Москва и Вашингтон продолжат... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:20:00+03:00

2025-07-03T19:20:00+03:00

2025-07-03T19:20:00+03:00

сирия

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули тему развития событий в Сирии, Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Развитие событий в Сирии, и на этом направлении российская и американская стороны будут продолжать диалог", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html

сирия

россия

сша

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сирия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире