https://ria.ru/20250703/rossija-2027034719.html
Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии
Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули тему развития событий в Сирии, Москва и Вашингтон продолжат... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:20:00+03:00
2025-07-03T19:20:00+03:00
2025-07-03T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули тему развития событий в Сирии, Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Развитие событий в Сирии, и на этом направлении российская и американская стороны будут продолжать диалог", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html
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сирия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Сирия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии
Ушаков: Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии